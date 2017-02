Großbrand in Chemnitz: Lagerhalle in Flammen

erschienen am 03.02.2017



Ein Großbrand in der Lagerhalle eines ehemaligen Brennstoffhandels hat am frühen Freitagmorgen die Chemnitzer Feuerwehr in Atem gehalten. Ersten Angaben zufolge, war das Feuer in dem Gebäude an der Yorckstraße gegen 4 Uhr aus ungeklärter Ursache ausgebrochen.

In der etwa 75 Meter langen Halle lagerten nach Angaben der Feuerwehr Schmierstoffe und Gasflaschen. Auch ein Multicar wurde offenbar durch den Brand zerstört. Es sei immer wieder zu Explosionen von Gasflaschen gekommen, heißt es.

Da das Gebäude mitten in einem Wohngebiet liegt, wurden Bewohner aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Der Brand konnte relativ zügig gelöscht werden. Brandursache und Schadenssumme sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fhh)