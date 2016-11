Große Bergparade: Mehr als 1000 Bergleute ziehen durch Chemnitz

erschienen am 26.11.2016



Rund 1100 sächsische Bergleute sind am Samstagnachmittag bei der Großen Bergparade durch Chemnitz gezogen. Tausende Menschen säumten die Straßen entlang der Paradestrecke. Es war laut dem Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine die größte Parade in der Vorweihnachtszeit.

Der Umzug vor dem ersten Advent in Chemnitz ist traditionell der Saisonauftakt. In diesem Jahr beteiligen sich 31 Vereine. Höhepunkt des mehr als einstündigen Spektakels war das Abschlusszeremoniell sowie das Abschlusskonzert der neun Bergkapellen. Bis zum Heiligabend richtet der Landesverband zwölf vorweihnachtliche Bergparaden im Erzgebirge aus. (fp)