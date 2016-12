Große Freude über kleine Brücke

erschienen am 05.12.2016



Einem ersten Belastungstest haben Einwohner des Stadtteils Reichenbrand die neue Behelfsbrücke über den Wiesenbach unterzogen. Die alte Brücke war vor Monaten wegen Baufälligkeit abgerissen worden, was zu langen Umwegen und ausbleibender Kundschaft bei Händlern führte. Aus Freude über den Ersatz wurde am Samstag ein Brückenfest gefeiert.