Großeinsatz der Polizei: Personenkontrollen im Chemnitzer Zentrum

erschienen am 10.05.2017



Chemnitz. Ein Großaufgebot der Polizei hat am Dienstag über mehrere Stunden Personen im Chemnitzer Zentrum kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten Drogen bei vier Personen. Gegen 17.30 Uhr fanden die Beamten bei zwei Männern im Alter von 18 und 21 Jahren insgesamt fünf Cliptütchen mit Betäubungsmitteln. 18.30 Uhr konzentrierte sich ein Teil der Einsatzkräfte auf eine Spielothek in der Straße der Nationen. Unweit des Lokals hatte die Polizei bei einer 20-Jährigen eine Tabakpfeife mit frischen Anhaftungen von Betäubungsmitteln entdeckt. In der Spielothek fanden die Beamten auf dem Boden vier Cliptütchen mit Haschisch und Marihuana, die später einem 20-Jährigen zugeordnet werden konnten. Gegen die vier Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Während des Einsatzes von 15.30 Uhr bis 22 Uhr unterzogen die Beamten 26 Personen einer Identitätsfeststelllung und durchsuchten sie größtenteils. Neben 62 Beamten der Polizeidirektion Chemnitz waren ab 19.45 Uhr auch 26 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei in die Kontrolle eingebunden. Unterstützt wurden sie zeitweilig von zwei Mitarbeitern des gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadt Chemnitz. Die Einsatzkräfte waren in Uniform und in Zivil unterwegs. Mit der sogenannten Komplexkontrolle will die Polizei die Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern. (fp)