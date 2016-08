GroÃŸer Jubel fÃ¼r olympische Turnerinnen

Großer Jubel für olympische Turnerinnen

erschienen am 25.08.2016



Ein herzliches Hallo, viele Blumen und unzählige, teilweise originelle Geschenke gab es heute für die Chemnitzer Olympiastarterinnen Sophie Scheder (Bildmitte, r.) und Pauline Schäfer (Bildmitte, l.) sowie deren Trainerin Gabi Frehse bei einem Empfang ihres Heimatvereins TuS Altendorf im Sportforum. Objekt der Begierde vor allem bei den Nachwuchssportlerinnen war natürlich die Bronzemedaille, die Sophie Scheder am Stufenbarren erkämpft hatte. Beide Turnerinnen warteten in Rio mit starken Leistungen auf und besaßen so maßgeblichen Anteil am beachtlichen sechsten Platz in der Mannschaftswertung. "Der Empfang war total schön, ich habe mich riesig gefreut, dass so viele gekommen sind", meinte Sophie Scheder. Die 19-Jährige hatte am Zuckerhut Geschichte geschrieben und die erste olympische Medaille für Chemnitz im Turnen gewonnen.