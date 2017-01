Großvermieter ersetzt Haustafeln durch Computer

Bis Ende April will die Genossenschaft CSG in fast 600 Eingängen Monitore installieren. Auch der städtische Verkehrsbetrieb verspricht sich viel davon.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 05.01.2017



Bernsdorf. Die Zukunft hält Einzug. Anstatt an Haustafeln aus Kork oder Metall sollen alle Mieter und Besucher von Wohnhäusern der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSG) ab Ende April bei jedem Gang durch die Haustür an Digitalbildschirmen vorbeikommen. Insgesamt 578 Monitore werden dafür in ebensovielen Hauseingängen installiert, kündigte CSG-Vorstand Ringo Lottig jetzt an. Die ersten etwa 200 Geräte seien bereits vorwiegend im Flemminggebiet montiert. Zuletzt sollen die Bestände auf dem Kaßberg umgerüstet werden.

In einer im Februar 2015 gestarteten Probephase hatte die CSG die digitalen Haustafeln zuvor in mehreren ihrer Häuser getestet - erfolgreich, so Lottig. "Wir wollen keine Zettel mehr, die oft abgerissen oder durch andere Aushänge verdeckt werden, aber gleichzeitig unsere Mieter noch aktueller beispielsweise über kurzfristige Bauarbeiten informieren", begründet der Vorstand die technische Aufrüstung. Da Zeit und Wege für das Verteilen von Aushängen eingespart würden und zudem andere Beteiligte Anteile an den Kosten übernehmen, sei die Anschaffung für die Wohnungsgenossenschaft "kostenneutral", so Lottig. Zur Höhe der Investition macht er keine Angaben. Der Stromverbrauch der Geräte sei gering, nachts schalteten sie in Sparmodus. "Es werden keine Kosten auf die Mieter umgelegt", versichert der Vorstand.

Zu den Beteiligten gehört der Kabelnetzbetreiber Primacom, der die Datenübertragung zu den digitalen Haustafeln sicherstellt und im Gegenzug auf den Bildschirmen die Kontaktdaten seines jeweiligen Ansprechpartners für das Haus einblendet. Ähnliches kann sich Lottig mit dem Chemnitzer Versorger Eins, mit dem bereits darüber gesprochen worden sei, beispielsweise für Informationen über Störungen oder zur Ankündigung von Zähler-Ablesungen vorstellen. Denn die Darstellung auf dem Monitor könne für jeden Hauseingang individuell angepasst werden.

Die Geräte, die von der Dresdner Firma Gekartel entwickelt wurden, geliefert und in den CSG-Hauseingängen installiert werden, sind aber nicht nur digitale Anzeigetafeln. Durch Berühren des sogenannten Touchscreen-Bildschirms können Betrachter verschiedene Anzeigen abrufen, wie beispielsweise eine Wetter-Vorschau für die nächsten Tage. CSG-Mitarbeiter und andere Techniker haben über ein Verschlüsselungssystem Zugang zu ansonsten verborgenen Zusatzfunktionen.

"Die digitalen Haustafeln sind große Tablet-Computer", erklärt Gekartel-Vorstand Klaus Schäfer. Um sie vor Diebstahl und Zerstörung zu bewahren, sind sie fest und durch einen vierfach verriegelten Metallrahmen geschützt an der Wand befestigt. Sie erfüllten die Brandschutzvorschriften, ihr Bildschirm ist Schäfer zufolge einschlagsicher. Das Dresdner Unternehmen hat nach seinen Angaben bereits mehrere 1000 digitale Haustafeln zwischen München und Berlin montiert, der Auftrag aus Chemnitz sei bisher einer der größten. Zusätzlich zu den Tablets werden dabei noch 80 WLAN-Hotspots für bis zu 30 Minuten kostenfreien Internetzugang installiert, die den gesamten CSG-Wohnungsbestand abdecken sollen.

Neben aktuellen Informationen von ihrem Vermieter, von Primacom und zum Wetter erhalten über die 578 digitalen Haustafeln Mieter von rund 5000 Wohnungen - das sind 10.000 bis 15.000 Menschen - auch Auskunft über die Abfahrt der Busse und Bahnen von den nächstgelegen Haltestellen - in Echtzeit, also unter Berücksichtigung eventueller Verspätungen. "Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, für unser Angebot zu werben", sagt der Sprecher des Nahverkehrsbetriebes CVAG, Stefan Tschök. Die erforderlichen Daten lägen beim Unternehmen ohnehin digital vor, müssten aber für jedes CSG-Haus aufbereitet werden. Es sei die erste derartige Zusammenarbeit der CVAG mit einem Großvermieter, so Tschök.

Dabei wird es wohl zumindest noch einige Zeit bleiben. Denn andere Chemnitzer Wohnungsunternehmen setzen vorerst weiter auf die herkömmlichen Haustafeln, wie gestern eine Umfrage ergab.