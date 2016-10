Gruselclowns in Chemnitz und Erzgebirge

erschienen am 24.10.2016



Chemnitz. Gruselclowns haben erstmals auch in der Region Angst und Schrecken verbreitet. Der Polizeidirketion in Chemnitz wurden am Wochenende gleich drei Vorfälle gemeldet. Am Sonntagabend wurden die Beamten in die Straße Waldrand im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf gerufen. Eine 21-jährige Anwohnerin hatte gegen 18.45 Uhr den Müll nach draußen gebracht. Dabei war aus dem angrenzenden Wald eine vermutlich männliche Person mit Clownsmaske auf sie zugelaufen. Der Täter habe dann einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und die Frau bedroht, teilte die Polizei mit. Die 21-Jährige flüchtete ins Haus und rief die Polizei. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer ausgewaschenen Jeans und dunkler Kapuzenjacke. Die Beamten konnten keine verdächtige Person feststellen und ermitteln nun wegen des Verdachts der Bedrohung.

Bereits am Samstag ist der Polizei ein ähnlicher Fall in Marienberg angezeigt worden. Ein 12-Jähriger hatte zuhause berichtet, dass gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg in der Straße Am Goldkindstein ein Clown mit einem Messer aus einem Gebüsch auf ihn zugekommen sei. Weiterhin sollen am Wochenende Clowns in der Sachsenfelder Straße in Schwarzenberg, am Bahnhof in Aue, in der Thalheimer Straße in Brünlos und in der Vaihingener Straße in Hartha gesehen worden sein. Nach einem Hinweis auf einen Gruselclown, der in der Chemnitzer Rathausstraße in einen Bus einstieg, wurden die Personalien festgestellt. Ein Straftatverdacht lag in diesem Fall nicht vor. (fp)