Händler-Kritik an Weihnachtsmarkt-Test

Das Vorgehen des MDR stößt bei Gewerbetreibenden auf Unverständnis. Zum Abschluss des Budenzaubers gab es aber auch Grund zur Freude.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 24.12.2016



Unschön, unsinnig, schlimm: Einige Händler auf dem Weihnachtsmarkt zeigten sich gestern verärgert. Der Grund waren aber nicht etwa schlechtes Wetter, mangelnder Besucherandrang oder geringe Umsätze, sondern der Weihnachtsmarkt-Test des MDR-Hörfunks. Radiomoderator Silvio Zschage hatte am Donnerstag 100 Besucher befragt, die den Markt in vier Kategorien (Service, Atmosphäre, Preise, Unterhaltung) mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten sollten. Heraus kam eine Gesamtnote von 2,6 - und der vorletzte Platz im Ranking, das 30 sächsische Städte umfasst.

Der MDR hatte den Test auf den Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße beschränkt. "Das ergibt überhaupt keinen Sinn", fand Händlerin Sabine Ben-Khalifa gestern. Besucher hätten ihr gegenüber den Chemnitzer als "einen der schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland" geschildert, berichtete sie. "Das funktioniert so nicht, man muss den Markt als Einheit sehen", meinte auch Carla Müller vom Glühweinstand vor der Galeria Kaufhof und ergänzte: "Chemnitz hat den Test mehrmals gewonnen und ist jetzt auf einmal Vorletzter. Da ist etwas falsch gelaufen."

Von diesem Ärgernis abgesehen, zeigten sich die meisten Gewerbetreibenden bei einer stichprobenartigen Umfrage der "Freien Presse" zufrieden mit dem Weihnachtsmarktgeschäft. Vor allem Händler von Mützen und Schals zogen ein positives Fazit. "Es lief besser als 2015", sagte Denise Gernand, die an einem Stand vor der Jakobikirche arbeitet. Hauptgrund aus ihrer Sicht: das deutlich kühlere Wetter. "Vergangenes Jahr hatten wir zum Teil 15 Grad. Da kaufen die Leute keine warmen Sachen." Das bestätigte Sabine Sieß. Auch an ihrem Stand vor dem Rathaus seien Mützen und Schals gefragt gewesen. Zufrieden geht auch Gerd Richter in die Feiertage, der auf dem Neumarkt Erzgebirgischen Holzschmuck verkauft hat. Vor allem in der ersten Woche sei der Andrang bei ihm groß gewesen. "Dann war die Nachfrage erst mal gestillt. Die Leute sind aber trotzdem bis zum Schluss kaufwillig gewesen", sagte Richter. Enttäuscht war dagegen Helmut Leiner, der mit Weihnachtsschmuck handelt. Er habe viele Kunden als "unfreundlich" erlebt. Zudem hätten sich die Besucher zwar von ihm beraten lassen, aber kaum etwas gekauft. "Stattdessen schlagen sie noch vor der Bude auf Amazon nach."

Der Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat nach Ansicht vieler Händler nur kurzfristig das Geschäft beeinträchtigt. Am Dienstag, dem Tag nach dem Vorfall, seien weniger Besucher unterwegs gewesen, berichtete Heide Draeger von der Waffelbäckerei auf dem Neumarkt. Danach, so der Tenor vieler Verkäufer, habe sich der Markt wieder gefüllt.

Das Kriminalitätsniveau lag laut Polizei auf dem des Vorjahres. Bis Mitte dieser Woche wurden demnach 14 Straftaten angezeigt - drei weniger als 2015. Dabei handelte es sich ausschließlich um Eigentumsdelikte; Anzeigen wegen Körperverletzungen gab es demnach nicht.