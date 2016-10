Hallenbad in Bernsdorf droht noch 2016 das Aus

Bei einer angekündigten Statikprüfung geht es nur um eine Galgenfrist für die Schwimmhalle Bernsdorf. Betroffene sehen schwarz für ihren Sport.

Von Mario Schmidt und Michael Brandenburg

erschienen am 13.10.2016



Die Schwimmhalle Bernsdorf könnte noch dieses Jahr für immer geschlossen werden. Nach Informationen der "Freien Presse" soll schon in wenigen Wochen darüber entschieden werden, ob das dringend baufällige Hallenbad überhaupt noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres im Sommer 2017 geöffnet bleiben kann oder schon eher den Betrieb einstellen muss. Stadträte und Schwimmsportler warnen bereits vor einer weiteren Verknappung der Hallenbadkapazitäten.

Offiziell äußert sich die Stadtverwaltung bisher noch ausweichend. "Aktuell ist eine Begehung des Objektes im Winterhalbjahr mit einem Prüfstatiker vorgesehen, um zu klären, wie lange die Schwimmhalle für alle Nutzergruppen noch geöffnet bleiben kann", erklärt die Pressestelle des Rathauses auf Anfrage. Bei der Begehung sollen die seit Jahren bekannten Schäden am statischen System des Schwimmbeckens und an den Decken der Beckenumgangsbereiche ein weiteres Mal begutachtet werden, heißt es weiter. Die betroffenen Bauteile seien im vergangenen Jahr zusätzlich ausgesteift und unterfangen worden.

Bei einer Schließung in Bernsdorf vor dem Sommer 2017 stünden für mehrere Monate nur noch das Stadtbad und die Schwimmhalle am Südring zur Verfügung, da die Schwimmhalle Gablenz voraussichtlich noch bis September wegen Generalsanierung geschlossen ist. Dabei fehlen Chemnitz laut aktuellem Sportentwicklungsplan schon mit den Hallen in Bernsdorf und Gablenz mehr als 500 Quadratmeter Hallenbadfläche - das entspricht mehr als einer 25-Meter-Halle.

Stadtrat Detlef Müller (SPD) befürchtet bereits einen Engpass bei den Hallenbadkapazitäten. Denn der neue Schwimmsportkomplex, dessen Bau die Stadträte schon grundsätzlich zugestimmt haben, dürfte frühestens 2019 eröffnet werden. Dass eine vorherige Schließung in Bernsdorf zu Einschränkungen führen würde, bestätigt auch die Stadtverwaltung. Auf die Frage, ob sich in diesem Fall etwas an den Zeitplänen für Sanierung und Neubau anderer Hallenbäder ändert, will sie sich aber noch nicht festlegen. Sie antwortet lediglich, dass der Stadtrat voraussichtlich im Dezember über den Standort des Schwimmsportkomplexes entscheiden wird.

Der Standort für den Neubau sei ihm erst mal völlig egal, sagt Heiko Schinkitz, Präsident des Stadtsportbundes und Stadtrat der Linken. "Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Der Beschluss für den städtischen Doppelhaushalt 2017/18 steht bevor", so Schinkitz. Wenn die neue Schwimmhalle dort keine Rolle spiele, werde das Projekt frühestens ab 2019 zustande kommen. So lange müsse die Schwimmhalle Bernsdorf offen bleiben. "Denn wenn wir diese Halle ohne Ersatz verlieren, können wir den Schwimm-Vereinssport dichtmachen", betonte der 59-Jährige.

Derzeit gebe es etwa 2500 aktive Schwimmer in Chemnitz - Kinder, die die Sportart gerade erlernen, nicht mitgerechnet. "75 Prozent des Vereinssports spielen sich in der Bernsdorfer Halle ab", so Schinkitz.

In den Vereinen schrillen indes die Alarmglocken. "Wir sind vom Stadtsportbund über die Schließungspläne in Bernsdorf informiert worden. Wenn es so kommt, wird die Schwimmszene daran kaputtgehen", sagt Heike Oelsner, Geschäftsführerin des Schwimm-Clubs Chemnitz. Noch enger könnten die Vereine in den Hallen einfach nicht zusammenrücken. Über die gravierenden Folgen einer Schließung des Bernsdorfer Hallenbades habe man die Stadtratsfraktionen schriftlich informiert.

Auch der Bau des Allwetterbades bringt aus Sicht von Heike Oelsner kaum Besserung, weil darin nur eine 25-Meter-Bahn vorgesehen sei. Gebraucht werde aber eine 50-Meter-Anlage. Hinter dieser Forderung steht auch der Stadtsportbund, betont Präsident Schinkitz. Er schlägt einen Neubau nach Zwickauer Vorbild vor. "Dort ist eine neue Halle mit einem 50 Meter langen Becken und einer Trennwand gebaut worden", erklärt Schinkitz. Damit bestehe die Möglichkeit, die Halle bei Bedarf zu teilen, sodass beispielsweise öffentliches Schwimmen und Vereinssport parallel, ohne gegenseitige Behinderung, stattfinden können.