Handel: Freud und Leid zum Jahresende

Große Einkaufstempel und neue Läden in der Innenstadt profitieren vom Weihnachtsgeschäft. Einen Verlierer gibt es aber auch.

Von Jana Peters

erschienen am 19.12.2016



Jörg Knöfel war gestern Nachmittag gut gelaunt: "Die Hütte ist voll", sagte er zufrieden. Der Manager der Galerie Roter Turm hatte zwar erst etwas bange auf den verkaufsoffenen Sonntag geblickt - "die ersten ein, zwei Stunden waren nicht so ideal" - doch dann habe sich die Situation gewandelt. Ab spätesten 14 Uhr war das Parkhaus voll, wer rein wollte, musste in der Schlange warten. Von den vier verkaufsoffenen Sonntagen des Jahres sei der gestrige der beste gewesen, was allerdings auch nicht anders zu erwarten gewesen sei, sagten mehrere Händler unisono.

Ebenso gut gelaunt zeigte sich Karl Doersch, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof. Diese sei sehr früh schon gut besucht gewesen, was er auch auf den Weihnachtsmarkt direkt vor der Tür zurückführt. Wer das Parkhaus nutzen wollte, musste auch dort anstehen. Besonders oft gekauft worden seien laut Doersch Uhren und Schmuck, gefolgt von Parfüm und Spielwaren. Im Gegensatz zu 2015, wo sich das Weihnachtsgeschäft auf wenige Tage, vor allem auf das Wochenende konzentrierte, verteile es sich in diesem Jahr gleichmäßig auf alle Wochentage. Er hoffe in jedem Fall noch auf die kommende Woche. Im Vergleich zu 2015, wo der Heiligabend auf einen Donnerstag fiel, bleiben der Branche zwei Umsatztage mehr.

Mit rund 30.000 Besuchern im Chemnitz-Center rechnete gestern Manager Thomas Stoyke. Der Sonntag sei sehr gut gelaufen, vor allem seien Süßwaren, Parfüm und Textilien gekauft worden. Auch für ihn sei gestern des beste Einkaufssonntag des Jahres gewesen.

Für Hans-Jörg Bliesener, Manager der Sachsen-Allee, ist "seit Donnerstag so richtig Weihnachten". An diesem Tag habe das Weihnachtsgeschäft begonnen. Für die Kunden sei es schwer, das Fest in diesem Jahr als etwas Besonderes aufzufassen, da der Heiligabend auf einen Samstag fällt. Gestern dann sei aber "ganz Chemnitz unterwegs" gewesen. Das liege daran, dass nun der Moment erreicht sei, wo viele fürchten, im Internet bestellte Geschenke würden nicht mehr rechtzeitig geliefert. Außerdem sei ihm aufgefallen, dass großes Gedränge im Buchladen geherrscht habe. "Das gute Buch kehrt zurück", so Bliesener.

Sein erstes und letztes Weihnachtsgeschäft erlebt die Filiale des Bekleidungsgeschäfts Kult an der Webergasse. Der Laden, der erst zu Jahresbeginn eröffnet worden war, schließt nach Auskunft der Mitarbeiter zum 31. Dezember, es läuft der Räumungsverkauf. Im September 2015 hatte das Modegeschäft Quartier 29 an der Webergasse geschlossen. Kult zog dort ein, nachdem die aus Dresden stammende Kette drei einzelne Geschäfte im Chemnitz-Center schloss. Stattdessen wurden je eine Filiale in der Sachsen-Allee und eine in der Innenstadt eröffnet. Gemeinsam mit dem Laden in der Sachsen-Allee bleiben der Kette deutschlandweit fünf Filialen. Der Inhaber war für "Freie Presse"-Fragen zu den Gründen der Schließung bisher nicht zu erreichen.

Direkt neben Kult hat dagegen ein leeres Geschäft einen neuen Mieter gefunden. Der Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin hatte seine Filiale dort im Sommer aufgegeben. Ende November eröffnete das Geschäft Eastside Shoes. Es wird geführt von Thomas Müller. Sein Bruder Oliver Müller führt bereits das Geschäft nebenan: Eastside Sport-Müller. Auch Thomas Müller war für ein Gespräch noch nicht zu erreichen.

Sein erstes Weihnachtsgeschäft erlebt auch der Tee- und Kaffeeladen "Café Tee Contor" an der Inneren Klosterstraße, der dort ebenfalls erst kürzlich eröffnet hat.