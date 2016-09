Handtaschenraub: Zeuge bringt Diebesgut zurÃ¼ck

Handtaschenraub: Zeuge bringt Diebesgut zurück

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Der Handtaschenraub in der Chemnitzer Innenstadt am Dienstagnachmittag hat zumindest ein kleines Happy End: Eine 25-Jährige stand im Bereich der Carolastraße/Bahnhofstraße an einer Fußgängerampel, als ihr plötzlich ein Mann die Tasche wegzureißen versuchte. Die Frau hielt die Tasche fest, der Unbekannte schlug daraufhin auf sie ein. Er flüchtete schließlich mit der Tasche in Richtung Straße der Nationen. Die Frau wurde laut Polizei später leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Zeuge war dem Räuber jedoch mit seinem Fahrrad gefolgt, bis der Unbekannte die Tasche nahe der Käthe-Kollwitz-Straße in ein Gebüsch warf und weiter flüchtete. Der 18-jährige Verfolger brachte die Tasche, aus der offenbar nichts fehlte, der Besitzerin an den Tatort zurück. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß, schlank und 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurzes, schwarzes Haar. Bekleidet war der Unbekannte mit einem beige-gelb-schwarzen, langärmeligen Strickpullover und einer blau-grauen Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter 0371 387-3445. (fp)