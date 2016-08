Handy, SchlÃ¼ssel, Schirm - Was von den FilmnÃ¤chten bleibt

Handy, Schlüssel, Schirm - Was von den Filmnächten bleibt

Auf dem Theaterplatz wird abgebaut. Nur ein Fundbüro ist noch offen. Für das kommende Jahr haben die Organisatoren eine besondere Idee.

Von Jana Peters

erschienen am 30.08.2016



Ideal waren die Bedingungen wirklich nicht für Kino unter freiem Himmel. Die Organisatoren der Filmnächte auf dem Theaterplatz schieben den Fakt, dass die erwartete Besucherzahl von 23.000 ausblieb, vor allem auf das Wetter. Angesichts der Bedingungen könne man mit 18.500 Besuchern eine positive Bilanz ziehen, sagt Veranstalter Michael Claus. Am Sonntagabend flimmerte mit "Toni Erdmann" der für diese Saison letzte Film über die aufblasbare Leinwand. Aufgrund einer Unwetterwarnung wurde die Vorführung allerdings abgebrochen. Es sei der zweite Film gewesen, bei dem das nötig war, sagt Claus. Am zweiten Tag sei eine Vorstellung wegen eines technischen Problems abgebrochen worden.

Im Jahr 2015 waren 24.000 Besucher zu den Filmnächten auf den Theaterplatz gekommen. Der damalige Betreiber, der auch die Filmnächte am Elbufer in Dresden veranstaltet, kündigte daraufhin nach fünf Jahren aus wirtschaftlichen Gründen seinen Rückzug an. Mitarbeiter der Stammmannschaft gründeten kurz darauf mit Meisterwerke Neo ihre eigene Firma und bewarben sich als einzige auf die städtische Ausschreibung. Die Frage, warum für den einen 24.000 Besucher ein Grund zum Aufhören und für den anderen 5500 weniger ein Grund zum Weitermachen sind, beantwortet Claus damit, dass die Vorgänger vor allem mit geliehenem Material gearbeitet hätten. "Wir haben viel gekauft, das ist auf Dauer billiger", sagt er. Dazu zählten Bühne, Leinwand und Kinosessel.

Da die Investitionen nur bei langfristigem Engagement einen Sinn ergeben, wollen sich die Veranstalter auch für die kommenden Jahre bewerben. Gerade hat die Stadt Chemnitz ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Der Gewinner veranstaltet von 2017 bis 2021 Sommerkino auf dem Theaterplatz. Bewerbungen können bis 30. September eingereicht werden.

Der bestbesuchte Film in diesem Jahr war "Ein ganzes halbes Jahr" mit 888 Zuschauern. Die 722 Plätze wurden dafür aufgestockt. Bei Filmen seien 1400 Plätze die absolute Kapazitätsgrenze, bei Konzerten 2300 Plätze. Auch "Frühstück bei Monsieur Henri", die "European Outdoor Film Tour", die "Dirty Dancing Nacht" sowie das "Chemnitzer Taschenlampenkonzert" waren beliebt.

Für 2017 haben sich die Organisatoren schon einige Gedanken gemacht. So haben sie die Idee, ein Filmfestival ins Leben zu rufen, zeitlich eingebettet zwischen Locarno und Venedig. Dabei stellen sie sich ein klassisches Festival vor, mit Preisen, Wettbewerbsfilmen, Rahmenprogramm und Kooperationspartnern in Chemnitz und Umgebung, sagt Michael Claus.

Der Abbau des Freiluft-Kinos wird sich noch bis Ende der Woche hinziehen. Ein Fundbüro mit liegen gebliebenen Habseligkeiten ist noch bis Samstag am Theaterplatz geöffnet. Handys, Sonnenbrillen, Schlüssel und Schirme gehören zu den Fundsachen, die wieder zu ihren Besitzern zurückkehren sollen.