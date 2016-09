Handydiebstahl misslingt - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend versucht, eine Frau zu überfallen. Die 25-Jährige war kurz vor 21 Uhr in der Reitbahnstraße unterwegs und schaute dabei auf ihr Mobiltelefon. Kurz nach der Clara-Zetkin-Straße umklammerte sie der Mann von hinten und griff nach dem Handy. Als die Frau daraufhin laut schrie, flüchtete er ohne Beute in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein sowie dunkle Haut haben. Er war dunkel gekleidet und trug ein rotes Basecap. Unter Telefon 0371 387495808 sucht die Polizei Zeugen. (fp)