Hausbewohner sei Dank: Polizei stellt mutmaßlichen Kellereinbrecher

erschienen am 14.06.2017



Chemnitz. Dank eines Hausbewohners hat die Polizei einen mutmaßlichen Kellereinbrecher in der Nacht zu Mittwoch im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg stellen können. Der Hausbewohner hörte gegen 1.45 Uhr Poltergeräusche in dem Mehrfamilienhaus an der Fürstenstraße und wählte den Notruf, teilte die Polizei mit. Wenige Minuten später stellten Beamte einen 30-Jährigen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, der dabei war zu flüchten. Der Tatverdächtige hatte Einbruchswerkzeug und Cliptütchen mit kristallinen Substanzen bei sich. Zudem stellten die Polizisten am Tatort Hebelspuren an der Hauseingangstür sowie Kellereingangstür fest. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Einen weiteren Einbruch gab es ebenso in der Nacht zu Mittwoch: Unbekannte brachen insgesamt neun Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhäuser an der Limbacher Straße im Stadtteil Kaßberg auf. Die Täter gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Kellergeschoss. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit ebenso unbekannt wie der entstandene Sachschaden. Die Zahl der Kellereinbrüche in Chemnitz bewegt sich seit Monaten auf hohem Niveau, die Tatorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. Allein im April und Mai wurden der Polizei mehr als 100 Fälle gemeldet. (fp)