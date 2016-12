Hausbewohner sperrt Einbrecher ein

Ein 35-jähriger Mieter hat zwei Verdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das lässt auch viele Nachbarn hoffen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 21.12.2016



Die Nachricht verbreitete sich gestern an der Humboldtstraße auf dem Sonnenberg wie ein Lauffeuer. Gegen 23 Uhr hatte am Vorabend ein Anwohner zwei Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus festgesetzt und der Polizei übergeben.

"Hoffentlich haben sie die Richtigen geschnappt und die Diebstähle in der Gegend hören endlich auf", sagte ein älterer Mann dazu und sprach offenbar für viele seiner Nachbarn. Denn gleich mehrere Anwohner, die "Freie Presse" danach fragte, berichteten von Einbrüchen. Etliche Haustüren auf dem Abschnitt zwischen Würzburger Straße und Zietenstraße tragen im Bereich der Schlösser Spuren, die auf gewaltsames Öffnen hindeuten.

"Uns wurde erst vor ein paar Tagen der Kinderwagen gestohlen", erzählte ein junger Vater, der gerade mit dem Hund spazieren ging. Es sei bereits der dritte Einbruch im selben Gebäude in diesem Jahr gewesen. "Vorher wurden schon zwei Fahrräder mitgenommen", so der junge Mann, der anonym bleiben wollte. Die Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, sei leicht zu knacken und der private Vermieter erkläre, dass er daran wegen des Denkmalsschutzes für das Haus nichts ändern könne.

Auch der ältere Herr habe einschlägige Erfahrungen. "Bei uns wurde vor einigen Wochen im Keller eingebrochen", erinnerte er sich. Die Täter hätten ein Fahrrad und Getränke gestohlen. "Was soll man machen?", fragte der Mann, der seinen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte, und fügte die Antwort selbst hinzu: "Je fester man seinen Keller verriegelt, um so größer ist dann der Schaden."

Zwei mutmaßliche Einbrecher - ein 46-jähriger Deutscher und ein 34-jähriger lettischer Staatsbürger - sind am späten Montagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Humboldtstraße festgenommen worden. Laut der Schilderung der Polizei hatte ein 35-jähriger Mieter gegen 23 Uhr im Treppenhaus verdächtige Geräusche gehört und beim Nachschauen zwei fremde Männer bemerkt, die umherschlichen. Er lief hinunter zur Haustür, stellte fest, dass diese offensichtlich aufgebrochen war und verriegelte sie. Dann rief er die Polizei.

Die Beamten konnten die beiden Männer, die Einbruchswerkzeug bei sich hatten, im Hausflur festnehmen. Nach dem 34-jährigen Letten, gegen den bereits drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Chemnitz vorliegen, wurde schon gefahndet. Er war nach Polizeiangaben mit einem Mountainbike zum Tatort gekommen, das Mitte Mai auf dem Sonnenberg gestohlen wurde. Außerdem habe er eine geringe Menge Drogen, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie Dokumente bei sich gehabt, die am vergangenen Wochenende ebenfalls auf dem Sonnenberg einer Frau gestohlen wurden. (mit micm)