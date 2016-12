Hausbewohner sperrt Einbrecher ein und ruft Polizei

erschienen am 20.12.2016



Chemnitz. Ein 35-jähriger Hausbewohner hat in der Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher in seinem Haus in der Humboldtstraße entdeckt und eingeschlossen, sodass die Polizei diese verhaften konnte. Der 35-Jährige hatte im Treppenhaus Geräusche gehört und zwei umherschleichende Männer entdeckt. Er lief die Treppe hinunter, verriegelte die aufgebrochene Haustür und rief die Ordnungshüter zu Hilfe.

Die Polizei nahm die beiden Männer, einen 34-Jährigen und einen 46-Jährigen, fest. Die beiden hatten Einbruchswerkzeug dabei. Der 34-Jährige war bereits mit drei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei fand bei ihm Drogen, Diebesgut und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Gegen die Männer wird ermittelt, wie die Polizei mitteilte. (fp)