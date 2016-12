Havarie im Raum Chemnitz und Flöha: Über 1000 Haushalte bleiben ohne Strom

erschienen am 14.12.2016



Chemnitz. Mittwochabend ist es gegen 19 Uhr zu einem Stromausfall in Euba gekommen. Zudem waren Erdmannsdorf, Kunnersdorf und Teile von Flöha von der Energieversorgung abgeschnitten. Zur Ursache der Havarie konnte Pressesprecher Stefan Buscher vom Energieversorger Envia-Netzbetreiber Mitnetz Strom kurz nach dem Auftreten des Stromausfalles noch nichts sagen. Es werde nach seinen Angaben fieberhaft nach der Haverie-Stelle gesucht. Einen zeitlich Rahmen der Behebung der Störung konnte er nicht nennen. Jede Haverie sei ein spezieller Fall, sodass nicht gesagt werden könne, welche Zeit es in Anspruch nehme, den Stromausfall zu beheben. Auch ob eine alternative Nutzung anderer Leitungen infrage komme, konnte er zu diesem frühen Zeitpunkt des Auftretens der Störung nicht sagen.

Nach seinen ersten Informationen waren etwa 1100 Kunden betroffen. (reu)