Herrenloser Koffer sorgt in Limbach-Oberfrohna für Polizeieinsatz

erschienen am 15.04.2017



Limbach-Oberfrohna. Ein herrenloser Koffer hat am Freitagabend in Limbach-Oberfrohna im Bereich der Bushaltestelle Straße des Friedens für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Samstagnachmittag berichtet, war der Koffer mit der Aufschrift "Bombe", "Achtung Bombe" und einem aufgeklebten Zettel einer Explosionsskizze versehen. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt und der Fahrverkehr umgeleitet.

Durch geführte Ermittlungen und Prüfungshandlungen stellte sich heraus, dass der Koffer leer war. Der Koffer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eröffnet. Das Polizeirevier Glauchau bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 03763640. (fp)