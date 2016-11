Herzblatt hinterm Vorhang

Mit einem neuen Veranstaltungsformat, das sich an einer alten Rudi-Carrell-Show orientiert, setzt ein Chemnitzer DJ Akzente in der Disco-Szene.

Von Matthias Zwarg (Text und Foto)

erschienen am 14.11.2016



"Herzblatt" - das war eine 1987 von Rudi Carrell begründete Flirt-Show, die es teilweise auf beachtliche Einschaltquoten brachte. Schon 2003 gingen dort auch schwule Kandidaten an den Start.

Auf das Herzblatt-Konzept, in abgewandelter Form, setzt nun der Chemnitzer DJ Snax, bürgerlich Rico Rupf. Premiere war am Samstag im Weltecho. Verkuppelt werden dabei indes keine Liebespaare, sondern das Publikum sucht sich aus drei Kandidaten seinen Lieblings-DJ. Am Start sind drei Kandidaten, die zunächst nur mit blumigen Umschreibungen bekannt gemacht werden. Da sind "der besinnlich besonnene Bärtige", der "anders arrangierte Ausländer" und der "ehrgeizige emsige Erfahrene". Dahinter und hinter einem gelben Vorhang verbergen sich die DJs Snax, Kevin Morris und DJ Hefe. Gelüftet wird der Vorhang erst, wenn am Ende der Sieger gekürt ist. Letzterer hat übrigens gewonnen.

Zunächst bekommen die DJs Gelegenheit, sich in einem zehnminütigen Set musikalisch vorzustellen. Moderiert wird das Ganze von Rudi Carrell persönlich, also einem Double natürlich, wofür sich DJ Diego Angelo in Glitzerjacke nebst Perücke wirft und seine Assistentin Steffi ein Pappschild hochhält, das wahlweise zu "Applaus" oder "Ruhe" auffordert. Angelo klärt auf über Alter und Hobbys der Kandidaten - etwa "Frauen, Angeln, Kau-Tabak" oder "Fotos, Briefmarken und Ornithologie" - die dann einigermaßen unterschiedliche Musik spielen.

Nach der Vorstellung folgt die "Vertiefungsrunde", in der den Kandidaten existenzielle Fragen gestellt werden, wie "Wohin würdest du deine Flamme ausführen?" und "Welche Musik würdest du auflegen, wenn du eine Freundin zu Dir nach Hause einlädst?", die musikalisch beantwortet werden. Dabei erweisen sich zwei der drei Kandidaten eher als Brachialromantiker, die sich ihre Schönen entweder mit harten, lauten Rhythmen, die zumindest Unterhaltungen überflüssig machen, oder mit eher nicht jugendfreiem Rap von Frauenarzt annähern würden, der sensible Gemüter in die Flucht treibt. Aber genau diese Unterschiede sind erwünscht und Teil des Konzepts.

DJ Snax ist ein umtriebiger Organisator, will das "Herzblatt" künftig drei bis vier Mal im Jahr organisieren - "viele Formate sind eingegangen, weil sie zu oft stattfanden", sagt er - und im Weltecho sieht er dabei immer einen guten Partner. Ursprünglich hatte es diese Art moderierter Disco schon einmal in Moe's Bar gegeben, wo es gut funktionierte. Gern würde Snax öfter in Chemnitz auflegen, auch open air, aber "da verhindert die Stadt viel, Leipzig ist viel offener". Doch Chemnitz wird sich sicher Mühe geben, auch das Herzblatt der DJ-Szene zu werden.