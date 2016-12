Hier basteln sich Physiker ihre Festbeleuchtung

erschienen am 16.12.2016



"Mit allen Sinnen genießen", so lautete in diesem Jahr das Motto der beliebten Weihnachtsvorlesung des Instituts für Physik an der Technischen Universität. Wegen der großen Nachfrage wurde die Vorlesung gestern Nachmittag gleich zweimal hintereinander angeboten und zudem erstmals auch live ins Foyer des Hörsaalgebäudes übertragen - für alle, die keinen Sitzplatz mehr erhalten hatten. Jeweils gut eine Stunde lang präsentierten Dr. Thomas Franke (vorn) und Dr. Herbert Schletter spannende und überraschende Versuche aus der Welt der Physik. Einige der Experimente zählen bereits zu Klassikern der Weihnachtsvorlesung, andere wurden so bislang kaum gezeigt. Hier im Bild zu sehen ist eine sogenannte Lecher-Leitung (benannt nach dem 1856 geborenen österreichischen Physiker Ernst Lecher), deren hochfrequente elektromagnetische Wellen mit einer Leuchtstoffröhre sichtbar gemacht werden können.