Hilfe für Flüchtlinge bringt den Titel

Bei der Abstimmung zum Chemnitzer des Jahres 2016 liegt eine Frau klar vorn, die zusammen mit ihrer Familie viel Herz bewiesen hat. Obwohl ihre Gäste auf Zeit mittlerweile eigene Wohnungen haben, zieht einer demnächst wieder ein.

Von Jana Peters

erschienen am 02.01.2017



Sie hätte eher gedacht, dass die Sportler oder der Mann aus der Wirtschaft gewinnen. Die Nachricht, zur Chemnitzerin des Jahres gewählt worden zu sein, stellvertretend für ihre ganze Familie, hat Katharina Kästel-Sasse gestern Mittag überrascht. Vor allem, dass sie mit einem solchen Abstand gewonnnen hat. 541 Stimmen gingen auf ihr Konto, der Zweitplatzierte Johannes Rödel, der sich für den Erhalt des Eisenbahn-Viadukts an der Annaberger Straße stark machte, erhielt 235. Vor allem online waren die Unterstützer von Kästel-Sasse aktiv, denn auf diesem Weg erhielt sie allein 508 Stimmen. Eine Erklärung dafür hat sie nicht. Ihre Tochter habe zwar ein paar Freunden von der Abstimmung erzählt. "Aber 500 waren das nicht", sagt sie. Dass das Votum auf sie und ihre Familie fiel, zeige vor allem eine menschliche Haltung bei denjenigen, die sich beteiligt haben, was sie sehr freue.

Nominiert war Kästel-Sasse, weil sie drei syrische Flüchtlinge in ihrer Wohnung aufgenommen hatte. Unweit davon war 2015 eine Turnhalle zu einer Notunterkunft für Geflüchtete umfunktioniert worden. Die Künstlerin und ihr Mann Ringo Sasse gingen hin, um zu sehen, was dort passiert, und ob sie etwas helfen können. Schnell engagierten sie sich dort, halfen zum Beispiel beim Putzen, backten Kuchen für die Bewohner und freundeten sich mit ihnen an. Für die ersten Wochen sei die Unterkunft gut gewesen. Doch mit der Zeit merkten sie, wie ihre Freunde unter der mangelnden Privatsphäre in der Sammelunterkunft litten. Da sie selbst eine Wohnung haben, die über 100 Quadratmeter groß ist, und eine der beiden Töchter gerade zum Studium ausgezogen war, traf Katharina Kästel-Sasse eines Tages eine weitreichende Entscheidung. Sie bot Inja Khajat, genannt Juju, ihrem Mann Wael Mkhles und ihrem Bruder Ali Khiat zwei Zimmer der Wohnung an. Ihr Mann war gerade auf Dienstreise, die damals 15-jährige Tochter im Ferienlager. Per Telefon stimmten beide zu. Mitte Oktober 2015 zogen die neuen Mitbewohner ein. Bis Februar 2016 lebten alle unter einem Dach, bis die Flüchtlinge schließlich eigene Wohnungen erhielten.

"Es war eine schöne Zeit", erinnert sich Kästel-Sasse. Sie hätten ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, sowohl beim Zusammenleben, als auch mit Nachbarn, Freunden und Kollegen. Auch, als die drei Syrer in eigene Wohnungen ziehen durften, habe es viel Unterstützung aus dem Bekanntenkreis gegeben. "Wir würden das immer wieder so machen", sagte Kästel-Sasse gestern.

Das Ehepaar Inja Khajat und Wael Mkhles habe so etwas wie Alltag gefunden und komme soweit gut zurecht, sei aber bei allen Familienfeiern unverzichtbarer Gast. Doch Ali Khiat sei allein in seiner Wohnung nicht glücklich. "Viele Flüchtlinge fühlen sich allein, Integration ist schwer", so Kästel-Sasse. Khiat habe vor, seine Wohnung wieder aufzugeben und wieder zu ihnen zu ziehen. "Wir gründen wieder eine WG". Zudem versuche Khiat, sich eine Existenz als Reinigungskraft aufzubauen. Auch dabei helfe die ganze Familie.

An der Wahl zum Chemnitzer des Jahres beteiligten sich seit 27. Dezember online insgesamt 1106 Personen. Per Telefon gingen 342 Stimmen ein. Bis gestern 10 Uhr konnte ein Votum abgegeben werden. Den zweiten Platz belegte Denkmalschützer Johannes Rödel. Auf Platz drei kam Eva Nitzsche. Die frühere Architektin rettete ein Kunstwerk von Helmut Humann, das an der Fassade einer geschlossenen Schule zu verfallen drohte. Heute hängt es in der neuen Schule für körperbehinderte Kinder an der Heinrich-Schütz-Straße.