Himmelblauer Wellensittich ruft Feuerwehr auf den Plan

erschienen am 21.11.2016



Feuerwehreinsatz an der Beyerstraße: Ein entflogener himmelblauer Wellensittich hat am Montagnachmittag die Berufsfeuerwehr ausrücken lassen. Passanten hatten das Tier in einem Baum entdeckt und den Notruf gewählt. Bevor die Vogelretter mit der Drehleiter jedoch zur Tat schreiten konnten, flog der Vogel davon und ward nicht mehr gesehen. (fhh)