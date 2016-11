Historiker sucht Zeitzeugen der ältesten Crash-Test-Anlage

Schon Ende der 1930er-Jahre wurden in Chemnitz Autos simulierten Unfällen unterzogen. Viel mehr ist dazu jedoch nicht bekannt.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 15.11.2016



Ein nagelneues Auto, hinter dessen Lenkrad eine Puppe sitzt, prallt gegen ein Hindernis. Bilder von solchen Crash-Tests, mit denen Unfallfolgen für Fahrzeuge und deren Insassen untersucht werden, kennt heute jeder. Chroniken nennen meist Mercedes-Benz als ersten Automobilhersteller, der 1959 Aufprall- und Überschlagversuche startete. Doch Professor Peter Kirchberg, Historiker und Experte für die Geschichte der Auto Union, liegen Aufnahmen von solchen Tests Ende der 1930er-Jahre in Chemnitz vor. Sie fanden auf dem Gelände der damaligen Zentralen Versuchsabteilung des Konzerns an der Kauffahrtei statt, auf dem sich heute der Automobilentwickler IAV befindet.

Die Bilder zeigen, wie eine Konstruktion aus Stahlträgern auf zwei Rädern einen zylinderförmigen Körper in die Beifahrerseite eines DKW F7 oder F8 krachen lässt. "Es handelt sich um die erste derartige Anlage zur Durchführung von Crash-Tests in der deutschen Automobilindustrie überhaupt", sagt Kirchberg. Die Anlage sei um 1938 errichtet und mindestens bis 1941 für die Prüfung der Festigkeit von Karosserien aus Holz, Stahlblech und Kunststoff verwendet worden. Angetrieben wurde sie nach dem Katapult-Prinzip von einem Gummiseil, durch dessen Verdrehungsintensität verschiedene Geschwindigkeiten simuliert werden konnten, so der Experte.

Einzelheiten seien jedoch kaum bekannt und es ist völlig offen, was später aus der Katapultanlage wurde. Die Zentrale Versuchsabteilung der Auto Union war 1945 zunächst in die Hände der sowjetischen Besatzungsmacht und ab 1948 des Industrieverbandes Fahrzeugbau (Ifa) der DDR gefallen. Um im Zwickauer August-Horch-Museum über dieses Stück Chemnitzer Industrie- geschichte informieren zu können, sucht der Historiker weitere Bilder und Berichte von Zeitzeugen oder aus deren Nachlässen. Den Kontakt vermittelt die "Freie Presse".

Buchpräsentation "DKW Hahn" mit Prof. Carl H. Hahn und Prof. Peter Kirchberg heute, 18 Uhr im Foyer der Stadthalle. Tickets in allen Freie-Presse-Shops für 9, mit Pressekarte 7, an der Abendkasse 12 Euro.