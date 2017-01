"Ich bin traurig, dass Weihnachten vorbei ist"

30.06.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Andreas Seidel

Chemnitz zieht an - aber längst nicht so stark wie andere Städte

Nur vier Kommunen in Sachsen profitieren in größerem Umfang von der Abwanderung aus anderen Landesteilen. Chemnitz gehört dazu - gerade so. Junge Leute fühlen sich offenbar in zentrumsnahen Stadtteilen wohl.