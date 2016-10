"Ich habe mich noch nie so erschrocken"

In Chemnitz hat es zwei Vorfälle mit sogenannten Grusel-Clowns gegeben, die andere in Angst und Schrecken versetzen. Der Streich kann ein böses Nachspiel haben - nicht nur für die Täter.

Von Jana Peters

erschienen am 25.10.2016



Ute Hennig hat kaum geschlafen. Nur für zwei Stunden sei es ihr gelungen. "Jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, sehe ich das Clownsgesicht vor mir", sagte sie gestern. Am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr saß sie an der Zentralhaltestelle in einem Bus und wartete, dass er abfährt. Wie aus dem Nichts sei jemand an die Scheibe gesprungen, hinter der sie saß. Er habe beide Handflächen an das Glas gelegt und bedrohlich ausgesehen. Danach sei er in die Büsche am Johannisplatz geflüchtet. Die Person habe eine Clownsmaske getragen, die den ganzen Kopf bedeckte. "Er war nicht bunt", erinnert sich Hennig, sondern sei schwarz, grau und weiß gewesen. "Ich habe mich noch nie so erschrocken", so die 53-Jährige.

Die Polizei meldet zwei Begegnungen von Chemnitzern mit Clowns am Wochenende. Eine fand am Sonntagabend am Küchwald statt. Eine Anwohnerin brachte den Müll raus, als aus dem Wald eine Person mit Clownsmaske auf sie zulief. Der "Clown" habe dann einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und die Frau bedroht. Sie flüchtete und rief die Polizei. An der Zentralhaltestelle wurde am Sonntagabend ein Mann gesehen, der mit Clownsmaske einen Bus betrat. Die Polizei habe seine Personalien festgestellt. Eine Straftat habe aber nicht vorgelegen. Ute Hennig hat sich nicht an die Polizei gewandt. Darum ist nicht sicher, ob es sich um den "Clown" handelt, dem sie begegnete.

Sich sehr zu erschrecken, kann durchaus gefährlich werden. Darauf weist Stephan Mühlig hin, Professor für klinische Psychologie an der TUChemnitz. Es handele sich um eine spontane Angst- und Stressreaktion, einen außergewöhnlichen Zustand, in dem viel Adrenalin ausgeschüttet wird. Zwar sollte ein gesunder Erwachsener eine solche Situation gut verkraften, für kleine Kinder könne sie aber dramatisch sein. Auch für Menschen mit Herzleiden oder Anfallskrankheiten könne das Erschrecken böse enden: mit einem Herzinfarkt oder einem epileptischen Anfall. Mühlig sieht noch für eine weitere Gruppe ein Risiko. So könne für Menschen, die unter einem Trauma leiden, jedes Erschrecken gefährlich sein, weil es alte Wunden aufreiße - unabhängig davon, durch was für eine Maskierung der Schreck ausgelöst werde. "Das könnte genauso mit Micky Mouse oder einem Strumpf über dem Kopf passieren", so Mühlig. Er weist zudem darauf hin, dass Studien zufolge Kinder auf Clowns gar nicht so positiv reagieren, wie man es vermutet. "Sie haben viel häufiger Angst vor Clowns, als dass sie sich amüsieren", so der Psychologe.

Wer einem als Clown maskierten Menschen begegnet, dem empfiehlt Polizeisprecher Rafael Scholz, der Person aus dem Weg zu gehen. Wer tatsächlich erschreckt oder gar bedroht wird, solle schnell die Polizei verständigen. Natürlich sei es prinzipiell erlaubt, mit einer Maske umherzulaufen. Wer aber direkt auf Menschen zugeht, um sie zu erschrecken oder gar zu verletzen, müsse damit rechnen, angezeigt zu werden. Jemanden absichtlich in einen Schockzustand zu versetzen, könne als Körperverletzung angezeigt werden. Im Fall der Clowns-Begegnung am Küchwald vom Wochenende ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung.

Man könnte sich fragen, woher die Erschrecker ihre Masken haben. "Von uns haben sie die jedenfalls nicht", sagt Matthias Guhlich, Geschäftsführer von "Elfter Elfter", einem Onlinehandel für Kostüme mit Filiale in Chemnitz. Als er von dem Clowns-Trend hörte, habe er gehofft, davon profitieren zu können. Dem sei aber nicht so. Weder im Netz noch in der Filiale seien in den vergangenen Wochen mehr Masken als sonst verkauft worden.

