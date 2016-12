"Ich konnte es nicht fassen!"

Barbara Ludwig über ihre erste Reaktion auf das CFC-Finanzloch, ihr Zögern und die Wochen danach

erschienen am 29.12.2016



An welcher Stelle muss zugunsten der Millionenzahlung an den Fußballverein Chemnitzer FC gekürzt werden? Eine Frage, die in den vergangenen Wochen am häufigsten im Zusammenhang mit der finanziellen Schieflage des Clubs gestellt wurde. Darüber sowie über ihre Gemütslage nach Bekanntwerden des Desasters und ihren Wunschkandidaten für den Vorstand sprach Swen Uhlig mit der Oberbürgermeisterin.

Freie Presse: Frau Ludwig, am 16. Dezember hat der Stadtrat der Millionenzahlung an den CFC zugestimmt. Ist das Geld schon überwiesen?

Barbara Ludwig: Ja, das Geld ist mittlerweile überwiesen. Es mussten noch Voraussetzungen geschaffen werden, so war unter anderem ein Notartermin nötig, um den Vertrag zwischen Stadt und CFC zu ändern. Auf Basis all dessen ist die Summe ausgezahlt worden.

Was entgegnen Sie Leuten, die sagen, die Stadt werde das Geld an anderer Stelle wieder einsparen müssen?

Die Summe von 1,26 Millionen Euro ist der allgemeinen Rücklage der Stadt entnommen worden, in der zurzeit rund 200 Millionen Euro liegen. Diese Rücklage ist Ausdruck einer soliden finanziellen Basis, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben. Aus diesem Grund müssen wir das Geld nicht an anderer Stelle wieder einsparen - ich kann jedem die Angst nehmen, der diese Befürchtung äußert. Ich hätte den Vorschlag, dem CFC zu helfen, nicht gemacht, wenn wir an anderer Stelle hätten kürzen müssen.

War es denn zu irgendeinem Zeitpunkt eine Option gewesen, dem CFC nicht zu helfen?

Dem CFC zu helfen, war eine unter mehreren Optionen. Es stand ja fest, dass der Verein keinen Anspruch auf das Geld hat. Daher mussten wir zunächst klären: Können wir überhaupt helfen? Erst danach stand die Frage, ob wir es auch tun sollen.

Warum hat die Stadt dem Verein helfen sollen?

Der CFC ist wichtig für Chemnitz. Der Verein ist ein Flaggschiff für die Stadt, für den Fußball, für den Sport. So etwas lässt man nicht untergehen, wenn man helfen kann.

Hängt die Bereitschaft zur Hilfe nicht vor allem auch mit dem neuen Stadion zusammen?

Natürlich spielt es eine Rolle, dass die Besucher des Stadions auch Zuschauer sind, die Profifußball erleben können.

Im Pachtvertrag zwischen Stadt und CFC ist auch die Variante geregelt, dass der Verein eine Klasse tiefer spielt. Die Regionalliga war für das neue Stadion also immer eine Option gewesen.

Es steht aber auch fest, dass die Gegner in der Regionalliga deutlich weniger attraktiv sind. Aber es ist richtig, die Welt würde nicht untergehen, wenn der Verein eine Klasse tiefer spielen würde.

Sie haben sich persönlich sehr für den Neubau des Stadions engagiert und dann auch die bauliche Verantwortung getragen, obwohl das eigentlich gar nicht Ihre Aufgabe gewesen wäre. Was haben Sie gedacht, als Sie von der Schieflage des Vereins erfahren haben?

Ich weiß das noch, es war nach meinem Urlaub, da gab es ein Gespräch mit Herrn Dr. Hänel (Vorstands-Chef des CFC, die Red.), Herrn Dr. Kall (seit Juli CFC-Geschäftsführer) und mir. Sie baten mich darum, dem Verein die Zahlung einer Summe von 200.000 Euro für wenige Monate auszusetzen. Ich habe zugesagt, weil ich davon ausgegangen war, dass das finanzielle Problem überschaubar ist. Als sich Dr. Hänel wenige Wochen später meldete und mir schilderte, dass die Lage ernst ist, da habe ich Herrn Warner (Geschäftsführer des Energieversorgers Eins, die Red.) und Herrn Schulze (Stadtkämmerer) zum Gespräch mit dazu gebeten.

Weil Sie so erschrocken waren?

Erst zu diesem zweiten Termin kamen die Zahlen auf den Tisch, dass das Defizit bei knapp drei Millionen Euro lag. Da ist mir erst einmal nichts mehr dazu eingefallen. Ich konnte es nicht fassen! Da war für einen kurzen Moment der Reflex da, die Hilfe zu versagen. Ich weiß ja, dass die Dritte Liga die schwierigste aller Ligen ist. Aber so ein Millionenloch hat ja eine Vorgeschichte, das ist ja nicht über Nacht entstanden.

Und dennoch sind Stadt und Eins in die Bresche gesprungen.

Ich bin mir aber dessen bewusst, wenn dabei alles gut geht, wird man die Sache abhaken. Wenn es aber schiefgeht, dann wird man sagen, Stadt, Eins und GGG mischen sich zu sehr ein.

Die Mitglieder von CFC-Vorstand und Aufsichtsrat haben viel Vertrauen verloren. Für den 16. Januar ist die Neuwahl angesetzt. Werden Sie als Vertreterin der Kommune Ihren Einfluss auf die Besetzung der Gremien geltend machen?

Wählen werden die CFC-Mitglieder, und ich habe Vertrauen, dass sie richtig wählen. Ich nehme aber darauf Einfluss, den kaufmännischen Geschäftsführer von Eins, Herrn Marquard, dafür zu gewinnen, dass er für den Vorstand kandidiert, weil ich zuversichtlich bin, dass er den Verein durch Sachverstand und Leidenschaft mit führen kann.

Und aus Ihrem eigenen Haus, der Stadtverwaltung? Steht da jemand bereit?

In der Stadtverwaltung sehe ich da derzeit niemanden.

Was ist mit Ihnen? Bei Erzgebirge Aue fungiert der Landrat selbst als Aufsichtsrats-Chef.

Der genannte Verein ist da für mich kein Vorbild.

Warum?

Das hat gute Gründe, emotionale und rationale.

Zum Beispiel?

Es gibt eine gute alte Regel unter den Oberbürgermeistern: Gehe niemals in ein Gremium deines Fußballvereins. Und an diese Regel werde ich mich halten.

Bisher hat sich Herr Dr. Hänel öffentlich noch nicht dazu geäußert, ob er wieder kandidieren wird. Was wäre, wenn er es tut?

Dazu äußere ich mich nicht. Das erfordert der Respekt gegenüber den CFC-Mitgliedern.