Idee fÃ¼r die Innenstadt: Parkticket soll zum Gutschein werden

Idee für die Innenstadt: Parkticket soll zum Gutschein werden

Stellplatz-Gebühren in der City gelten gegenüber den großen Einkaufszentren als Nachteil im Wettbewerb um Kunden. Ein neuer Vorstoß von CDU/FDP setzt auch auf die Händler selbst.

Von Michael Müller

erschienen am 06.09.2016



Nach mehreren vergeblichen Anläufen, das Einkaufen im Stadtzentrum durch niedrigere Parkkosten für die Kunden attraktiver zu machen, wollen Stadträte von CDU und FDP nun einen neuen Vorstoß unternehmen. Er sieht im Wesentlichen drei Elemente vor: die Einführung einer sogenannten Brötchentaste für kostenloses Kurzzeitparken, kostenfreies Parken nach Feierabend und eine Umrüstung der Parkautomaten, um Händlern eine geregelte Erstattung der Parkgebühren ihrer Kunden zu ermöglichen. Ein entsprechender Beschlussantrag soll möglichst noch diesen Monat vom Stadtrat diskutiert werden, heißt es von der Fraktion.

Hintergrund der Initiative: Die in der Innenstadt fälligen Parkgebühren werden von vielen Kunden im Vergleich zu den großen Einkaufszentren mit ihren zumeist kostenlosen Parkplätzen als nachteilig wahrgenommen. Ein Totalverzicht auf das Erheben von Parkgebühren kommt für die Stadt allerdings nicht infrage. Allein im ersten Halbjahr spülten die Automaten laut Baubürgermeister Michael Stötzer rund 760.000 Euro in die Rathauskasse. Ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das wiederum könnte mit jenem Modellversuch zusammenhängen, der es Autofahrern ab Mai vergangenen Jahres für sechs Monate gestattete, 1700 städtische Stellplätze freitags ab 17 Uhr und samstags kostenlos zu nutzen. Damit sollte getestet werden, ob und wie sich dies auf eine Belebung der Innenstadt auswirkt. Der Stadt entgingen nach Berechnungen der Verwaltung dadurch rund 110.000 Euro an Einnahmen. Ergebnis: Die Parkplätze waren oft gut gefüllt, mehr eingekauft wurde deswegen noch lange nicht.

FDP-Stadtrat Gordon Tillmann will sich davon nicht abschrecken lassen. Er glaubt fest daran, dass die Parkgebühren eine der zentralen Fragen für den Chemnitzer Innenstadthandel darstellen und setzt daher auch auf ein Mitwirken der Einzelhändler. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Kunden die Parkgebühren beim Einkauf ganz oder anteilig zu erstatten - wenn diese ihnen einen entsprechenden Automatenbeleg vorlegen.

Die technischen Hürden für die Umrüstung der Parkautomaten dürften sich in Grenzen halten. "Die gegenwärtig in Chemnitz eingesetzten Automaten lassen sich derart umprogrammieren, dass zusätzlich zum Ticket eine abreißbare Beleg- information gedruckt wird, die Automatenstandort, Parkzeitende und bezahlten Betrag ausweist", heißt es in einer Antwort von Baubürgermeister Stötzer auf eine entsprechende Anfrage Tillmanns.

Deutlich mehr Diskussionen dürfte es um die Einführung der "Brötchentaste" geben, die in anderen Städten längst gang und gäbe ist, sowie um die angeregte Begrenzung des kostenpflichtigen Parkens in den Abendstunden. Um die Hürde für einen schnellen Einkauf nach Feierabend zu senken, sollte künftig laut CDU/FDP ab 18Uhr fürs Parken am besten gar kein Geld mehr verlangt werden.

Die Stadtverwaltung kündigte unterdessen an, dem Stadtrat noch in diesem Jahr ein Parkraumkonzept für die Innenstadt vorzulegen. Dabei geht es auch um die Frage, was nach der geplanten Bebauung der Freiflächen an der Johannis- kirche und am Tietz passieren soll. Dort stehen mehrere Hundert kostenpflichtige Parkplätze vor dem Wegfall.