Imbiss ausgeraubt - Zeugen gesucht

erschienen am 18.08.2016



Der Mitarbeiter eines Imbisses an der Reichenhainer Straße ist am Mittwochabend bedroht und beraubt worden. Gegen 21.15 Uhr betrat ein Mann das Geschäft und bat in einer dem 51-Jährigen unverständlichen Sprache um etwas. Der Mitarbeiter ging mit dem Unbekannten in einen Nachbarraum, wo aber nicht geklärt werden konnte, was der Mann wollte. Wenig später bemerkte der Mitarbeiter im Verkaufsraum einen zweiten Mann, der offenbar Bargeld aus der Kasse genommen hatte. Als der 51-Jährige den Dieb festhielt, wurde er vom dem anderen Unbekannten mit einem Messer bedroht. Die Räuber flüchteten mit wenigen hundert Euro Bargeld. Der 51-Jährige verfolgte die beiden, bis sie in die Wartburgstraße rannten. Die Fahndung bliebt erfolglos. Der erste Täter soll 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein und kurzes, schwarz-graues Haar haben. Er war bekleidet mit einer grünen Jacke. Die zweite Person war Mitte 20, etwa 1,85 Meter groß, hatte schwarzes, kurzes Haar und war bekleidet mit einem schwarzen Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0371 387495808. (fp)