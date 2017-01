Immobilien-Branche sondiert Chancen am Getreidemarkt

Neubau, Verkauf, Abriss: Das Viertel gilt als eine der Flächen in der Innenstadt mit großem Entwicklungspotenzial. Doch es gibt noch viele offene Fragen.

Von Michael Müller

erschienen am 14.01.2017



Zentrum. Die Pläne zur Bebauung einer bislang als Parkplatz genutzten Fläche an der Lohstraße bringen offenbar Bewegung in das gesamte Viertel am Getreidemarkt. Mehrere Eigentümer rund um das einstige GGG-Areal machen sich Gedanken über die Zukunft ihrer Immobilien - und treffen bereits erste Entscheidungen.

So zum Beispiel die in Bonn ansässige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima. Ihr gehört das mehrteilige Gebäude Lohstraße2, genau gegenüber jenem Areal, auf dem ein Privatinvestor einen Wohn- und Geschäftskomplex errichten will. Der lang gezogene, in den 1960er-Jahren errichtete Flachbau befindet sich als Gewerbeliegenschaft in der Verwaltung der Bima. Er soll nun kurz- bis mittelfristig verkauft werden, teilte die Anstalt auf Anfrage mit.

"Eine eigene Immobilienentwicklung mit einer Mischnutzung - einschließlich für dienstliche Zwecke des Bundes - wurde geprüft, ist dann aber verworfen worden", erläutert Thorsten Grützner, Sprecher der Bundesanstalt. "Wir haben den gesetzlichen Auftrag, Liegenschaften, die der Bund nicht mehr benötigt, wirtschaftlich zu verwerten."

Derzeitige Nutzer des Komplexes sind unter anderem Vereine, eine Spielothek und eine Billard- und Bierkneipe, das "Pasch". Sie alle kennen die Pläne bislang nur vom Hörensagen. "Etwas Schriftliches haben wir noch nicht bekommen", sagt André Schmidt, der das Pasch seit einigen Jahren betreibt. "Der Standort ist optimal", schwärmt er. "Wir haben regen Zulauf und auch viele Stammgäste."

Ein wenig überrascht zeigt sich die Landtagsabgeordnete Susanne Schaper (Linke), die in dem Komplex ihr Bürgerbüro betreibt. Der Mietvertrag laufe noch bis Ende der Wahlperiode, also bis 2019, sagt sie. "Ich habe jetzt schriftlich bei der Bima angefragt, was hier geplant ist und ob ich hier bleiben kann."

Die Stadtmission hat die Lohstraße bereits verlassen. Sie hatte dort bis Ende vergangenen Jahres den Tagestreff "Haltestelle" unterhalten und laut Bima zum 31. Dezember gekündigt. Die Anlaufstelle für Wohnungslose, die Chemnitzer ohne festen Wohnsitz auch als Adresse für ihren Briefverkehr mit Ämtern und Behörden nutzen können, befindet sich nun an der Annenstraße im Reitbahnviertel.

Was aus dem demnächst zum Verkauf stehenden gut 2150 Quadratmeter großen Areal perspektivisch werden soll, wird der neue Eigentümer gemeinsam mit der Stadtverwaltung klären müssen. Angesichts des hohen Sanierungsbedarfs wird allgemein mit einer Neubebauung gerechnet. Die städtebaulichen Planungen für das Viertel am Getreidemarkt sehen einen Neubau mit Wohnungen, Büros und Einzelhandel vor. Aber auch über einen Kindergarten haben Stadträte bereits nachgedacht.

Ein neuer Eigentümer wird ebenfalls für das historische Geschäftshaus Lohstraße 9 gesucht. Das markante, gut 100 Jahre alte und Ende der 1990er-Jahre sanierte Gebäude, das einst auch als Gericht genutzt worden war, steht für 1,75 Millionen Euro zum Verkauf. Erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet, sagt Immobilienmaklerin Anett Grill. Das Haus sei nahezu voll vermietet, die Stellplatzknappheit im Viertel werde allerdings als "großes Manko" empfunden.

Und was wird aus den Plänen für den Parkplatz an der Lohstraße? Das Rathaus erwartet, dass der Investor - ein Immobilienentwickler aus Thüringen - noch im ersten Quartal einen Bauantrag für den dort geplanten Komplex einreichen wird. In den Gebäuden sollen Wohnungen und Büros entstehen sowie im Erdgeschoss Läden und Restaurants. Theoretisch, so heißt es aus dem Baudezernat, wäre noch in diesem Jahr ein Baustart möglich.