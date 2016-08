In Chemnitz entsteht offener Vollzug fÃ¼r Frauen und MÃ¤nner

In Chemnitz entsteht offener Vollzug für Frauen und Männer

In der Stadt gibt es eins von bundesweit sechs Frauengefängnissen. Das wird bis 2018 um einen Neubau erweitert. Hier ziehen auch 40 Männer ein. Kann das gut gehen?

Von Gabi Thieme

erschienen am 24.08.2016



Chemnitz. Der Neubau im Chemnitzer Stadtteil Reichenhain etwas außerhalb der meterhohen Gefängnismauern hat bereits Gestalt angenommen, als am Mittwoch die offizielle Grundsteinlegung für das 9,1-Millionen-Bauprojekt des Freistaates erfolgte: Auf einer Brache neben dem sächsischen Frauengefängnis entsteht ein Komplex für den offenen Vollzug mit 95 Haftplätzen. Nur 35 davon sind für Frauen bestimmt, 40 für Männer aus anderen Gefängnissen, die damit heimatnah auf ihre Entlassung vorbereitet werden sollen. 15 weitere Plätze sind dem Jugendarrest vorbehalten, noch einmal fünf für Mütter mit Kindern von bis zu drei Jahren. Dazu kommen im Außenbereich Sport- und Freizeitflächen. Anstaltsleiterin Eike König-Bender macht aus ihrer Freude über den Neubau keinen Hehl. Schon seit 2007 gab es entsprechende Pläne, die nie Realität zu werden schienen. Mit dem gemischten offenen Vollzug im Stadtteil Altendorf, in dem ab 2000 ständig 60 Plätze zur Verfügung standen, musste Chemnitz auskommen. 2013 entschied jedoch das Bundesverwaltungsgericht, dass diese Einrichtung weg muss. Tenor: Strafvollzug in einem Wohngebiet, das verträgt sich nicht. Ein Großvermieter hatte geklagt und erhielt recht.

Ab diesem Zeitpunkt kam Tempo in das Neubauvorhaben. Die Stadt Chemnitz hatte bereits 2011 das Baurecht erteilt. Im Oktober 2015 begannen vorbereitende Arbeiten, Ende 2017 soll das Projekt umgesetzt sein. 3500 Quadratmeter Nutzfläche stünden den Insassen zur Verfügung, jeder der drei Gebäudeflügel sei einem anderen Klientel vorbehalten, erläuterte am Mittwoch Rainer Storch, Referatsleiter im sächsischen Finanzministerium. Für das von Sachsen und Thüringen gemeinsam betriebene Frauengefängnis soll damit zugleich eine spürbare Entlastung einhergehen. Schon seit 2015 ist es permanent überbelegt, aktuell mit 262 Insassinnen und damit zu 104 Prozent.

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) rechtfertigte am Mittwoch die hohen Ausgaben für den Strafvollzug. In den vergangenen zehn Jahren seien am Standort Chemnitz 30 Millionen Euro investiert worden. Der offene Vollzug sei wichtiger Bestandteil des Strafvollzugs, um Gefangene auf ihr Leben in Freiheit nach der Entlassung vorzubereiten. Er sei unabdingbar für eine gelungene Wiedereingliederung in den Alltag. Gemkow bezeichnete ihn als "Übergangs- und Erprobungsphase für die Gefangenen". Dass dabei Männer und Frauen in einem Haus leben, wenn auch strikt getrennt, damit habe man im bisherigen offenen Vollzug "nur gute Erfahrungen gemacht", versicherte die Anstaltsleiterin. Nirgendwo sonst gibt es das bisher in Deutschland.

Seit Mitte der 1990er-Jahre wird der Strafvollzug für Frauen durch Sachsen und Thüringen gemeinsam, und zwar in Chemnitz, durchgeführt. Deshalb ist auch der offene Vollzug für Insassinnen aus Thüringen gedacht. Da aber ihre Entlassung in absehbarer Zeit bevorsteht, ist man bestrebt, zumindest einige Frauen in den offenen Vollzug der JVA Tonna und damit näher an ihren Thüringer Wohnort zu verlegen.

In den Genuss des offenen Vollzugs und damit einer Haftlockerung kommen Gefangene, bei denen nicht zu befürchten ist, dass sie sich der Haft entziehen oder die Vorzüge missbrauchen. Wird jemand straffällig, erfolgt die Rückverlegung. Da reicht schon eine Schwarzfahrt mit der Bahn. Mit Inbetriebnahme des Neubaus würden sich zugleich die Arbeitsmöglichkeiten für die Insassen verbessern. Sie würden zum Garten- und Landschaftsbau, für Malerarbeiten und zur gemeinnützigen Arbeit in kommunalen Einrichtungen herangezogen, betont das Justizministerium. Ebenso können sie auswärts an schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen teilnehmen, müssen aber Freizeit, Feierabend und die Nacht in der JVA verbringen.