In der Stadthalle weihnachtet es schon

Rote Sterne und grüne Tannenbäume: So kommen die ersten Adventsboten mitten ins Tropenhaus.

erschienen am 10.10.2016



Anne Grimm und Kira Mutze-Kindschuh, Projektleiterinnen für Messen und Märkte in der Chemnitzer Stadthalle und im Wasserschloß Klaffenbach, putzten in der vergangenen Woche das Foyer der Stadthalle weihnachtlich an. Ausgerechnet im Tropenhaus, dort wo immergrüne Dschungelpflanzen gedeihen, hängten sie Adventssterne auf und bogen Äste von Weihnachtsbäumen gerade. "Wieso denn schon so früh?", fragte da Ulrike Kölgen, die langjährige Chefdramaturgin des Chemnitzer Figurentheaters entgeistert. Sie verfolgte die ganze Aktion im sozialen Netzwerk Facebook vom entfernten Düsseldorf aus, wo sie inzwischen lebt. Das sei doch nur eine technische Probe für den Advents-Ernstfall, tippte Kira Mutze-Kindschuh mit einem verschmitzten Lächeln zurück. Und tatsächlich: Die etwas verfrühte Weihnachtsaktion war keine Reaktion aufs derzeit schon so dezembergrau anmutende Chemnitz-Wetter, sondern ein Test vor den Tagen der erzgebirgischen Folklore. "Die feiern wir seit Jahrzehnten immer am ersten Adventswochenende in der Stadthalle", so Anne Grimm. Und im sommerlichen Tropenhaus wird diesmal ein sogenanntes Schaustück der Handwerkskunst präsentiert. "Die Fenster des Tropenhauses werden dabei nach einzigartiger erzgebirgischer Art geschmückt sein", verrät Anne Grimm schon jetzt. "Verschiedene Lichter verbreiten dann ihr stimmungsvolles Strahlen und im Glashaus werden sich zwei prächtige 3,40 Meter hohe Pyramiden drehen, die unter anderem von Meistern aus Gahlenz und Einsiedel gestaltet wurden." Getreu dem alten Bergleute-Motto "Behüt eich fei dos Licht", testeten Anne Grimm und Kira Mutze-Kindschuh nun, ob auch alle Leitungen Strom führen, die Lämpchen hell erstrahlen und die monatelang eingelagerten Bäumchen noch stramm stehen können.

Jens Berthold (Foto), Inhaber eines Unternehmens für Haus- und Gartenbauservice in Neukirchen, hat nach seinem erfolgreichen Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften im naturalen Bodybuilding - also ohne Einsatz der chemischen Keule - gleich noch einen draufgesetzt. Wie schon beim Wettkampf im nordrhein-westfälischen Siegen belegte der starke Mann auch in Österreich in zwei Wettkampf-Kategorien den zweiten Platz. Eigentlich wollte er seinem Körper nun erst einmal Ruhe gönnen und frühestens im November bei den Weltmeisterschaften in Belgien wieder ins Rampenlicht treten. Doch nun kommt alles ganz anders: Beim Wettkampf in Österreich wurde der 47-Jährige vom Präsidenten des Verbandes für naturales Bodybuilding angesprochen, ob er nicht auch bei den Europameisterschaften antreten wolle. Die werden am 21. und 22.Oktober im slowakischen Bratislava ausgetragen. "Ich habe mich kurzerhand entschlossen, dort zu starten. Damit alle sehen, dass es mit meiner Sportkarriere in großen Schritten weiter geht und sich dopingfreies Trainieren lohnt", verkündete Berthold. "Mit zwei Vizemeister-Titeln aus Österreich kann ich sehr gut leben und sie motivieren mich für die vielen weiteren Wettkämpfe."

Susanne Meysick (Foto) und Klaus Kowalke (Foto), Inhaber der Vereinsbuchhandlung "Lessing und Kompanie", haben es erneut geschafft: Zum zweiten Mal in Folge gewannen sie einen der begehrten deutschen Buchhandlungspreise - dotiert mit 7000 Euro. Sie wurden am Mittwochabend mit großem Tamtam in Heidelberg vergeben. "Man hat am betriebenen Aufwand gemerkt, dass das Staatsministerin für Kultur dahinter steht", sagte Kowalke am Freitag. Da war er gerade von der Preisverleihung nach Chemnitz zurück gekehrt. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis wurden zum zweiten Mal in Folge inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland von der Kulturbeauftragten Monika Grütters ausgezeichnet. Voraussetzung war, dass diese Buchhandlungen ein besonders ausgewähltes literarisches Sortiment und kulturelle Veranstaltungen anbieten. Klaus Kowalke: "Wir arbeiten mit vielen Kleinverlagen zusammen, die auf hohe literarische Qualität Wert legen. Außerdem veranstalten wir im Weltecho, im Atomino oder im Schauspielhaus Lesungen." Oder eben gleich im eigenen Buchladen auf dem Kaßberg. So auch am Donnerstag. Dann gibt sich Autorin Franziska Gerstenberg aus Dresden die Ehre. Auch sie ist frisch preisgekrönt: Gerade bekam sie den Sächsischen Literaturpreis verliehen.