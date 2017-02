In der Welt der Geckos und Nattern

Das Foyer im Tropenhaus im Rabensteiner Tierpark hat einen neuen Anstrich bekommen. In dem Raum sollen Besucher aber nicht nur Tiere bestaunen.

Von Roberto Jurkschat

Rabenstein. Als er mit der Decke fertig war, hatte er einen Tennis-Arm, sagt Tino Beck scherzhaft. "Die Arbeit über Kopf geht richtig in die Knochen", so der 46-jährige Chemnitzer Künstler. Jetzt blickt er im Foyer des Tropenhauses im Rabensteiner Tierpark auf das Ergebnis seiner Arbeit: ein Bild, das sich im Innenraum über alle Wände und die Decke zieht und in dem tropische Landschaften und Steppe fließend ineinander übergehen.

Für die Neugestaltung des Foyers hat der Förderverein des Tierparks 25.000 Euro gestiftet, die über Jahre als Spenden eingenommen wurden. Gestern haben Tierparkleiterin Anja Dube, Vereinsvorsitzende Christiane Otto und der Künstler Tino Beck den neugestalteten Raum eröffnet. Rechts vom Eingang finden Besucher eine interaktive Wand, aus deren Lautsprechern Tropengeräusche ertönen. Daneben stehen Ausstellungsregale mit den Eiern von Emus und Nandus. In die Rückwand ist ein zweieinhalb Meter langes Aquarium mit etwa 250 tropischen Fischen eingelassen. Von Ästen in drei Terrarien schauen Nattern und Geckos herunter.

Das Foyer sei vorher dunkel und wenig ansehnlich gewesen, sagt Dube. Schon 2014 wurde der Umbau des Raums beschlossen, aber zwischenzeitlich gab es Schwierigkeiten. Weil die gläsernen Tierdomizile in der Rückwand Probleme bei der Statik verursachten, mussten Wände zusätzlich stabilisiert werden. Erst im vorigen Sommer fragte der Förderverein zwei Künstler nach Entwürfen für die Gestaltung der Innenwände. Bei seinem Vorschlag hat Beck sich an den Lebensräumen der Tiere orientiert: Bambusbäume, Lianen, Bananenpalmen aus Tropengebieten, ebenso wie Gräser und Agaven der Savanne, wo die Geckos beheimatet sind. "Das hat gepasst, das ging sofort in die richtige Richtung", sagt Christiane Otto.

Zwischen Anfang November und Mitte Januar bemalte Beck die Wände mit mehreren Schichten Acrylfarbe. "Ich war da sehr detailverliebt", sagt der Künstler, dessen Bilder auch an den Fassaden von Mehrfamilienhäusern auf der Kanzlerstraße oder der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu sehen sind. Anja Dube ist sicher: Der neue Raum ist eine Aufwertung für das Tropenhaus. "Hier werden bald auch Autoren Lesungen veranstalten", so die Leiterin.

Die erste Lesung im Foyer findet am 3. März um 18 Uhr statt. Der Chemnitzer Autor Jan Lipowski stellt zwei seiner Bücher vor. Der Eintritt kostet 5 Euro.