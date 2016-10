In die Pfanne, fertig, los!

Im August machte das "Schnitzel-Paradies" an der Hartmannstraße dicht. Nun wagt die alte Mannschaft neben der Stadthalle den Neuanfang.

Von Michael Kunze

erschienen am 26.10.2016



Zentrum. Was Ende August nur gemunkelt wurde, als das alte "Schnitzel-Paradies" an der Hartmannstraße schloss, wird nun Wirklichkeit: Die alte Mannschaft öffnet unter Regie der vormaligen Restaurantleiterin die Türen am Freitag neu - nun aber im "Terminal 3" an der Brückenstraße 17 neben der Stadthalle. Die Gaststätte gehört dann nicht mehr zur Kette des vorherigen Besitzers Hartmut Fichtner, der in Zwickau, Plauen und im oberfränkischen Hof weiter je ein Schnitzel-Restaurant betreibt. Aber der Name bleibt derselbe, sagte gestern die 41-jährige neue Chefin Bianka Lochno, die mit ihren Mitarbeitern in diesen Tagen letzte Handgriffe in den ehemaligen Räumen von "Karls Brauhaus" erledigt.

Täglich ab 11 Uhr - einen Ruhetag soll es nicht geben - servieren dann acht Mitarbeiter mehr als zwei Dutzend Schnitzel-Variationen, dazu Fisch und weitere Speisen. Im Angebot sind ausgefallene Menüs wie "Sachsens bestes Schnitzel" - gefüllt mit Leberwurst, Senf und Zwiebeln - oder die Variante "Lombardei", überbacken mit Birne und Gorgonzola-Käse. Aber auch Klassiker vom Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch über "Hawaii" oder Cordon bleu sind erhältlich. "Frisch aus der Pfanne, nicht aus der Fritteuse; regional eingekauft und immer frisch", betont Lochno. Beim Einkauf werde beispielsweise mit der Oederaner Fleischerei Richter zusammengearbeitet.

Die Preise für Schnitzel-Gerichte liegen bei unter neun bis knapp 14Euro. Aus einst 70sind am neuen Standort 100 Sitzplätze geworden. Das Lokal ist modern eingerichtet - dunkle Tische und Stühle, dazu einige Sessel, der Tresen, dezente Deko, Grünpflanzen; durchweg klare Formen, kein Schnörkel. "Ich will alle ansprechen. Es sollte keine Schnitzelstube werden. Dann hätten wir rustikaler einrichten müssen", so Lochno, die im einstigen Zwickauer "Ringkaffee" zur Restaurantfachfrau ausgebildet wurde und zuletzt fünf Jahre lang am alten Standort unweit der Markthalle arbeitete. Noch nicht fertig ist der Bereich, der wie im vormaligen Brauhaus zur Brückenstraße hin abzweigt. Der Zugang zur Gaststätte liegt darum bis auf Weiteres in der Passage gegenüber dem Restaurant Tillmann's.

Künftig sollen im derzeit noch in Bau befindlichen, durch einen Vorhang abgetrennten Nebenraum der Schnitzel-Gaststätte auch große Feiern - Geburtstage, Konfirmationen, Jugendweihen, Firmenjubiläen - mit Buffet möglich sein. Ab kommendem Frühjahr sind zudem die vom alten Standort bekannten "Sachsenmeyer"-Kabarettgastspiele wieder vorgesehen.

Die Neueröffnung des "Schnitzel-Paradies" findet am Freitag um 11 Uhr, statt. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0371 43310077 möglich.