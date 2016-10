Industriemuseum feiert sich und das Jubiläum der Stadt

Zum 25-jährigen Bestehen erwartet das Haus am 12. November viele Besucher. Sein neuer Chef hat noch ein großes Ziel ins Auge gefasst.

Von Sandra Häfner

erschienen am 29.10.2016



Kappel. Er ist ein halbes Jahr im Amt und kann schon ein silbernes Jubiläum feiern - Oliver Brehm, Leiter des Industriemuseums, hat gestern die Pläne für die Geburtstagsparty zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung am 12. November vorgestellt. "Wir öffnen unsere Türen und laden alle Chemnitzer und Gäste der Stadt zu einer erweiterten Museumsnacht ein", sagte er gestern.

1991 gegründet, besuchten bisher knapp 900.000 Besucher das Industriemuseum, erst in einem kleineren Gebäude an der Annaberger Straße, seit 2003 in der alten Gießerei an der Zwickauer Straße im Stadtzentrum. Durchschnittlich zählt das Haus rund 50.000 Gäste jährlich. Sprecherin Claudia Wasner geht davon aus, dass die "magische Millionengrenze in zwei Jahren geknackt wird" - zum 875-jährigen Stadtjubiläum. Daran will sich das Museum ebenso beteiligen wie an der Landesausstellung 2020. Doch Oliver Brehm hat noch eine ganz andere Herausforderung im Auge. "Ich stehe hinter der Idee der Kulturhauptstadt. Diesen Titel hat sich Chemnitz verdient." Er sieht darin eine Möglichkeit, aus dem Schatten anderer Städte herauszutreten und den Ruf von Chemnitz aufzupolieren. "Ich lebe seit sechs Monaten hier. Meine Erfahrungen sind ausschließlich positiv. Chemnitz ist sehr lebendig und offen. Es war nie so einfach mich einzuleben wie hier. Vielleicht liegt das an der Gastfreundlichkeit der Sachsen", so Brehm. Er war mehreren Städten in den alten Bundesländern tätig.

Die Zukunft des Industriemuseums sieht er in der Gestaltung von Sonderschauen und der Verknüpfung von wissenschaftlicher Kompetenz mit museumspädagogischer Wissensvermittlung. "Damit wollen wir Besucher locken. Ein Museum mit einer Dauerausstellung, das auf Gäste wartet, funktioniert nicht mehr." Brehm will vor allem mit Authentizität punkten. "Wir haben die alte Gießerei und die Maschinen. Das ist unser Kapital."

Tag des offenen Museums 25 Jahre Industriemuseum am Samstag, 12. November von 10 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.