Investition: Neue Kita soll an die SchloÃŸstraÃŸe

Investition: Neue Kita soll an die Schloßstraße

Architektenwettbewerb für Einrichtung im Brückenpark geplant

Von Michael Brandenburg

erschienen am 30.08.2016



Die von Stadtverwaltung und Stadtrat angestrebte neue Kindertagesstätte in der Innenstadt soll zwischen der Schloßstraße und der Chemnitz errichtet werden, schräg gegenüber von der Sporthalle am Schloßteich. Als Voraussetzung dafür haben die Mitglieder des Planungsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung eine Änderung des Bebauungsplanes für den sogenannten Brückenpark zwischen Chemnitz, Theunertstraße, Promenadenstraße und Arndtstraße in Auftrag gegeben.

Ziel der Änderung ist es, Teile der öffentlichen Grünfläche als Areale für den Bau der Kindertagesstätte und für die Schloßstraße auszuweisen. Denn der derzeitige, seit dem Jahr 2007 gültige Bebauungsplan für den Brückenpark sieht noch vor, die Schloßstraße im Bereich zwischen der Theunert- und Arndtstraße zurückzubauen, damit sie den Park nicht mehr teilt.

"Die komplette Entsiegelung der Schloßstraße muss vom Tisch sein, sonst kriege ich dort keinen Kindergarten hin", entgegnete Stadtplanungsamtsleiter Börries Butenop Stadträten der Grünen- und der Linken-Fraktion, die eine Beibehaltung des Durchgangsverkehrs auf der Schloßstraße skeptisch sehen. Konkrete Vorschläge sollen erst im Ergebnis eines Architektenwettbewerbs für die neue Kindertagesstätte vorliegen, der zeitgleich mit der Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt werden soll, sagte Baubürgermeister Michael Stötzer vor dem Planungsausschuss.

Der voraussichtlich fünf Millionen Euro teure Neubau dieser Kindertagesstätte, die 150 Plätze bieten soll, gehört zu jenen Vorhaben, die die Stadt aus dem Investitionspaket von Bund und Land finanzieren will. Betreiber soll die Kommune selbst werden. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss zum Neubau hatte der Stadtrat bereits im Juni gefasst. Laut den Prognosen der Stadtverwaltung werden in diesem Jahr in Chemnitz 300 und ab dem Jahr 2018 weitere 400 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten benötigt, weil die Geburtenzahlen wieder zugenommen haben und Kinder aus Flüchtlingsfamilien untergebracht werden sollen.