JagdschÃ¤nkenbad - Biotop hinter verschlossenen Toren

Jagdschänkenbad - Biotop hinter verschlossenen Toren

Wucherndes Grün und ein ungepflegter Eindruck. Anwohner wundern sich über das Areal. Die Verantwortlichen sagen, das sei pure Absicht.

Von Jana Peters

erschienen am 19.09.2016



Wo früher geplanscht wurde, wachsen heute Bäume und Büsche. Ein Zaun umspannt das Gelände des ehemaligen Jagdschänkenbades in Siegmar. Im Jahr 2013 war angekündigt worden, dass dort ein Biotop entstehen soll. Doch heute ist davon zumindest von außen nichts zu sehen. "Haben dort wirklich seltene Pflanzen und Insekten eine Heimat gefunden oder ist das Innere genauso ungepflegt wie das Äußere?" fragen Anwohner im Rahmen der "Freie-Presse"-Umfrage "Wie lebt es sich im Chemnitzer Westen?".

Angelegt hat das Biotop 2013 das Landesamt für Straßenbau und Verkehr - als naturschutzrechtlichen Ausgleich für den Neubau der Bundesstraße 174 im Süden der Stadt. Wie eine Sprecherin der Behörde mitteilt, seien alle Ausstattungselemente des alten Freibades wie Befestigungen, Treppen und Betonfiguren demontiert worden. In dem Schwimmbecken habe man einen naturnahen Teich angelegt; Zu- und Ablauf sind an den Jagdschänkenbach angebunden. Nachdem alle baulichen Veränderungen abgeschlossen waren, wurde das Areal an die Stadt übergeben, heißt es weiter. Warum das Gelände von außen so verwildert aussieht, erklärt die Behördensprecherin so: "Die Zaunanlage und auch der Bewuchs an der Jagdschänkenstraße sollten stehen bleiben, um einer Nutzung durch Anwohner vorzubeugen." Zum Konzept des Biotops gehöre schließlich, dass die Grünflächen und Vegetationsbestände nicht mehr gepflegt werden. Der verwilderte Eindruck sei also gewollt.

Nun könnten sich dort Pflanzen der natürlich vorkommenden Vegetation wie Erlen, Weiden und Sumpf-Schachtelhalm ausbreiten. Im Zuge einer jährlichen Kontrolle seien auch Aktivitäten von Stockenten, Graureihern, kleinen Wasserfröschen und Libellen festgestellt worden. Die Entwicklung von Flora und Fauna sei als sehr positiv einzuschätzen, hieß es.