Japanerin zaubert das filigranste Kunstwerk der Begehungen

Sie nennt sich Masami und liebt die Natur. Meistens drapiert sie dort ihre hauchdünnen Werke. Doch jetzt hat sie eines am Kaßberg geschaffen. Seit acht Jahren gehört ihr Herz einer besonderen Insel im Indischen Ozean.

Von Jana Peters

erschienen am 19.08.2016



Kaßberg. Ob die Arbeit der Künstlerin Masami zu sehen ist oder nicht, hängt vom Licht und vom Standpunkt des Betrachters ab. Aus hauchdünnem Kupferdraht hat sie ein netzähnliches Gebilde geknüpft. Es hängt unter der Decke in der vierten Etage des roten Klinkerbaus auf dem Poelzig-Areal. Blickt der Betrachter in Richtung Licht, ist das Netz kaum zu sehen. Wechselt er die Seite und schaut vor dunklem Hintergrund auf das Kupferdrahtgeflecht, sieht er es rötlich schimmern.

Zehn Tage lang hat die Japanerin in Chemnitz an dem Kunstwerk gearbeitet, im Akkord, wie sie sagt. Normalerweise arbeite sie nur halb so viele Stunden am Tag. Aber dann wäre sie nicht fertig geworden bis zur Eröffnung der Begehungen gestern Abend. Das Kunstfestival findet in diesem Jahr auf dem Poelzig-Areal statt, im unsanierten Teil. Fünf Etagen mit insgesamt 5000 Quadratmetern Fläche stehen den 21 beteiligten Künstlern bereit. Dort, wo sich früher die Fenster der Fabrik befanden, geben heute rechteckige Löcher den Blick frei in die grüne wuchernde Natur, die sich bereits anschickte, Besitz von der Industriebrache zu nehmen. Doch jetzt kommen die Begehungen und holen Menschen zurück in die Ruine. Die Anzahl der Künstler mag mit 21 groß klingen - auf 5000 Quadratmeter verteilt ist sie das nicht. Soll sie auch nicht. Die Etagen sollen nicht mit Kunst vollgestopft wirken, sagt Festivalsprecherin Vera Jakubeit. "Es geht darum, den Raum wahrzunehmen und ihn zu begehen", erklärt sie weiter.

Die Arbeit "Essentials" von Masami passt sich da genau ein. Denn sie blockiert den Raum nicht, sondern ist durchlässig, fügt sich in ihn ein. Die Japanerin ist eine von fünf Artists in Residence des Festivals, die also bereits Wochen oder Tage vor Eröffnung anreisten und ihre Kunstwerke vor Ort entstehen ließen. Weitere 16 Künstler haben ihre Arbeiten eingeschickt. Kriterium: Alles muss irgendwie zum Thema des Festivals passen. Es lautet in diesem Jahr "TA Lärm", wobei TA für Technische Anweisung steht. Die Arbeiten sollten sich also bestenfalls mit Geräuschen, Stille und allem drumherum und dazwischen beschäftigen. Klanginstallationen liegen da nahe. Künstler Tilman Küntzel zum Beispiel wird die Geräusche alter Webstühle in die ehemalige Fabrik bringen. Silke kleine Kalvelage nimmt sich Naturgeräuschen an. Doch womit sich Masami beschäftigt, ist weniger greif- beziehungsweise hörbar. Sie arbeite mit Frequenzen und Schwingungen, die sie wahrnehmen könne. Manchmal würden Kinder beim Betrachten der Kunst sagen, sie könnten es hören. Gleichwohl sei ihr bewusst, dass das nicht alle Menschen könnten. Sie verstehe ihre Arbeiten als Medium zwischen der Erde und dem Universum.

Als Arbeits- und Lebensmittelpunkt hat Masami im Jahr 2009 die französische Insel La Réunion im Indischen Ozean entdeckt. Sie sei fasziniert von der Landschaft dort. "Ich komme einfach nicht mehr weg von dort", sagt sie. Auf der Insel arbeitet sie vor allem mit und in der Natur. So arbeitete sie acht Monate täglich an einer zehn Meter breiten Skulptur aus den Fasern einer dem Sisal ähnlichen Pflanze namens Choca. Nach einigen Jahren des Pendelns zwischen ihrer Heimatstadt Tokio und La Réunion, entschied sie sich schließlich, ganz dort zu leben. "Ich wohne auf einem Boot im Hafen", berichtet sie. Denn eine Wohnung könne sie sich nicht leisten. So kämen zwei Dinge zusammen: Sie habe schon immer vom Leben auf dem Boot geträumt und habe kein Geld für eine Wohnung.

Und wie hat sie überhaupt von dem Festival in Chemnitz gehört? Einfach übers Internet, sagt sie. Für Festivals bewerbe sie sich häufig. Zwar hatte sie schon eine Ausstellung in Hannover. Von Chemnitz aber habe sie noch nie zuvor gehört. Ihr erster Eindruck lautet: "Es ist schön, aber sehr leer."