Jens, Gerd oder Kati - welche Straßenleuchte soll es sein?

Die Stadt will 16.000 Lampen austauschen. Bürger sollen abstimmen, welche Modelle ihnen gut gefallen. Die haben kuriose Namen.

Von Jana Peters

erschienen am 06.12.2016



Rings um den Getreidemarkt stehen seit Neuestem zwölf verschiedene Straßenleuchten. Bei genauerem Hinsehen merkt der Betrachter: Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Lichtfarbe und dem Aussehen der Lampe. Die Masten sind alle gleich.

Dahinter verbirgt sich eine bewusste Anordnung. Die Lampen wurden dort angebracht, damit die Chemnitzer bis zum 31. Januar abstimmen können, welche Leuchte ihnen am besten gefällt. "Die Menschen sollen sagen, was der Stadt gut tut", sagt Baubürgermeister Michael Stötzer.

Der Stadtrat hatte beschlossen, dass in den kommenden Jahren die 16.000 Natriumdampflampen, die noch in Betrieb sind, gegen Energiesparendere LED-Leuchten ausgetauscht werden sollen. Im Jahr sollen 800 bis 1000 Stück gewechselt werden. Die Frequenz liege auch am Preis. "Wir gehen davon aus, dass der Preis der LED-Technik noch sinkt", sagt Holger Frey vom Versorger Eins, der Eigentümer und Betreiber der Stadtbeleuchtung ist.

Die Modelle, die zur Wahl stehen, unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Lichtfarbe. Vor dem Wohnblock Rosenhof stehen Leuchten mit 3000 Kelvin. Die Einheit sagt aus, dass das Licht warm und gelblich sei. Das sei das Maximum dessen, was man im Wohnbereich einsetzen könne und erinnere an die alten, auszutauschenden Natriumdampflampen. Entlang der Lohstraße stehen Leuchten mit 4000 Kelvin. "Das sind die Standardmodelle", so Frey. Sie kosten zwischen 350 und 400 Euro. Das teuerste Modell der Auswahl verfügt über 5000 Kelvin, leuchtet grell und bläulich und kostet deutlich über 500 Euro, so Frey. Es dauere acht bis zehn Jahre, bis sich die Anschaffung einer Leuchte durch die Ersparnis beim Strompreis amortisiere.

Wie genau mit dem Votum der Bürger umgegangen wird, das soll im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beraten werden, so Stötzer. Es sei aber wichtig, zu wissen, was die Chemnitzer möchten. Damit die Bürger einfach über die Lampen abstimmen können, hat im Tiefbauamt jede einen Namen bekommen. Sie lauten Jens, Kati, Gerd, Jörg oder Paula. Wie genau es zu dieser Namensgebung kam, dazu möchte sich Stötzer lieber nicht äußern, sagt er lachend.

Abstimmen können Bürger unter www.chemnitz.de und unter www.eins.de. Im morgen erscheinenden Amtsblatt befindet sich zudem ein Coupon, der ausgefüllt an die Stadt Chemnitz gesendet werden kann.