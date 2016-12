Jetzt: Stadtrat Chemnitz entscheidet über Hilfe für den CFC

Von Swen Uhlig

erschienen am 16.12.2016



16.30 Uhr: Hänel bedankt sich bei allen, die sich solidarisch mit dem Verein gezeigt haben, darunter OB Ludwig, Stadträte, und den Fans und bittet nochmals um Hilfe: "Der Verein ist weit mehr als eine Profimannschaft, auch wenn das manchmal so scheint."

16.23 Uhr: Hänel skizziert noch einmal die Ursachen der Misere, wie die mangelhafte personelle Ausstattung der Geschäftsstelle und für den CFC ungünstige Dienstleistungsverträge.

16.23 Uhr: Nun spricht CFC-Präsident Mathias Hänel. "Hier zu sprechen fällt mir nicht leicht und es ist keine angenehme Aufgabe. Es ist aber meine Pflicht, alles dafür zu tun, damit der CFC noch eine Chance bekommt." Man brauche dringend die finanzielle Hilfe, der Verein sei bedroht.

16.20 Uhr: Die OB begrüßt den von Linke, SPD und CDU/FDP eingereichten Änderungsantrag. Der sieht unter anderem Auflagen zur Professionalisierung des Vereins vor, aber auch die Aufforderung, eine Ausgliederung der Profi-Abteilung aus dem Verein zu prüfen.

16.16 Uhr: Ludwig: "Es geht nicht mehr nur um eine Hilfe für den CFC, sondern um seine Existenz. Ich werbe um Zustimmung, weil ich der Meinung bin, dass das die richtige Entscheidung ist. Die Rettung des CFC hat aber einen hohen Preis, das weiß ich."

16.15 Uhr: OB Ludwig "Selten hatte die Arbeit des Stadtrates so viel Aufmerksamkeit wie heute." Hoffen und Bangen liegen heute eng beeinander.

16.10 Uhr: OB Ludwig erklärt die Regularien und appelliert an die Räte, die Sitzung komplett öffentlich stattfinden zu lassen. Sollte Nichtöffentlichkeit beantragt werden, würde nicht nur unter Ausschluss der Besucher beraten sondern auch abgestimmt.

16.09 Uhr: Mindestens ein Ratsmitglieder darf wegen Befangenheit nicht mit abstimmen und hat auf der Zuschauertribüne Platz genommen.

16.07 Uhr: Im Saal sind 52 Stadträte anwesend, acht fehlen.

16.04 Uhr: Jetzt wird es ernst. Die Sitzung beginnt.

16 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Sondersitzung des Chemnitzer Stadtrates. Die Räte müssen darüber entscheiden, ob die Stadt dem in wirtschaftliche Schieflage geratenen Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC 1,26 Millionen Euro auszahlt. Das Geld ist für den Verein überlebenswichtig. Mehr in Kürze. Die Himmelblauen werden unter anderem durch Präsident Mathias Hänel und Geschäftsführer Dirk Kall vertreten. Kurz vor 16 Uhr sind nur wenige CFC-Fans erschienen. Aus dem Umfeld der Anhänger heißt es, man wolle die Stadträte nicht mit Aktionen unter Druck setzen, weil man sich bewusst sei, dass der CFC als Bittsteller auftrete.