Josephinenschule: Eltern fühlen sich überrumpelt

An der Einrichtung sollen ab August offenbar gut 100 Migranten unterrichtet werden. Das hätte Folgen für alle Schüler, fürchtet die Schulkonferenz.

Von Michael Müller

erschienen am 15.06.2017



Schlosschemnitz. Das Votum war ziemlich eindeutig, der Tenor auch: "So nicht!", lautet die Botschaft eines Beschlusses von Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern der Josephinenschule, gefällt in einer eilig einberufenen Sondersitzung der Schulkonferenz. Mit dem Sieben-Punkte-Papier reagiert das Gremium auf kurzfristig bekanntgewordene Pläne der Bildungsbehörden. Sie wollen an der derzeit knapp 290Schüler zählenden Oberschule, die demnächst um ein zweites Schulhaus erweitert wird, ab August offenbar zusätzlich gut 100 Schüler mit Migrationshintergrund unterrichten - sowohl in Spezialklassen für Deutsch als Zweitsprache als auch integriert in den regulären Unterricht.

Die Bildungsagentur wollte sich auf Anfrage noch nicht näher zu den Überlegungen äußern. Umso schneller machten diese gestern unter den Eltern die Runde. Die ersten Reaktionen reichen von einem eher ratlosen "Wie soll das funktionieren?" bis zum kategorischen "Wir wollen das nicht!"

Der Beschluss der Schulkonferenz fordert unter anderem eine Begrenzung auf maximal fünf Migrantenschüler pro Klasse, wendet sich gegen befürchtete Abstriche an der Stundentafel und bei der Unterstützung von Schülern mit Förderbedarf. Zudem werden "Vorschläge zur Garantie der Sicherheit der bereits vorhandenen Schüler und des Lehrerpersonals" erwartet. Zur Begründung verwies eine Elternvertreterin auf Medienberichte über gewalttätige Auseinandersetzungen etwa an der Zentralhaltestelle, in die häufig Migranten verwickelt seien.

Andere Eltern empört nicht zuletzt, dass sie erst kurz vor den Ferien von den Plänen erfahren. "Das war bestimmt extra so geplant, damit wir nicht mehr reagieren können", glaubt Mutter Madlen Arnold. Sie befürchte zudem, dass wegen Kapazitätsproblemen bestehende Klassen an andere Schulen ausgelagert werden müssen - zumindest bis zur Fertigstellung des zweiten Schulgebäudes an der Agnesstraße.

Näheren Aufschluss soll nun kommende Woche ein Elternabend geben. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. "Wir sehen, dass es hier noch einigen Klärungsbedarf gibt", sagte gestern ein Sprecher der Bildungsagentur. Dass die Elternvertreter recht kurzfristig informiert worden seien, sei keine Absicht der Behörde gewesen, versichert er. "Auch uns wäre es manchmal lieber, wir hätten für bestimmte Organisationsprozesse etwas mehr Zeit."