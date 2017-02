Jugendliche sexuell genötigt - mutmaßlicher Täter gestellt

Chemnitz. Eine 15-Jährige ist am Samstagabend auf der Uhlandstraße im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg sexuell genötigt worden. Nach Polizeiangaben näherte sich dem Mädchen ein Unbekannter von vorn, als er auf gleicher Höhe war, ergriff der Täter ihre Hand. Das Opfer bemerkte, dass er mit offener Hose vor ihr stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie zog reflexartig ihre Hand zurück und lief schnell weg. Es wurde sofort eine Bereichsfahndung eingeleitet.

Aufgrund der vom Opfer gegebenen Täterbeschreibung wurde wenig später ein 37-jähriger tunesischer Asylbewerber in Tatortnähe festgestellt. Es erfolgte seine vorläufige Festnahme. Die Ermittlungen dauern an. (fp)