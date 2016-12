Jugendliche treten auf 10-Jährige ein - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 03.12.2016



Chemnitz. Ein 10-jähriges Mädchen ist am Freitagabend im Park der Opfer des Faschismus von Unbekannten brutal ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griffen zwei Jugendliche die 10-Jährige an, umklammerten sie und entrissen ihr das leere Portemonnaie. Nachdem sie das Portemonnaie durchsucht und weggeworfen hatten, stießen die Jugendlichen das Mädchen zu Boden und traten es mit Füßen. Das Mädchen musste anschließend stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei bittet unter Tel. 0371/387495808 um Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu den beiden, vermutlich deutschen Tätern. (fp)