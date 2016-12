Jugendnotdienst: Anzahl der Aufnahmen drastisch gestiegen

Immer häufiger suchen Kinder und Jugendliche Schutz bei der Awo. Einige beschäftigen die Behörden immer wieder.

Von Michael Müller

erschienen am 16.12.2016



Altendorf. Die Anzahl der Minderjährigen, die in Chemnitz vom Kinder- und Jugendnotdienst vorübergehend aufgenommen und betreut werden, ist in diesem Jahr offenbar dramatisch gestiegen. Wie Sozialbürgermeister Philipp Rochold auf eine Anfrage von Stadträten der AfD mitteilt, wurden allein von Januar bis Oktober 629 Aufnahmen registriert. Das sind reichlich 40 Prozent mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Da in die Zahlen auch Minderjährige einfließen, die wiederholt oder mehrfach aufgenommen wurden, geht aus ihnen nicht hervor, um wie viele Kinder und Jugendliche es sich letztlich tatsächlich handelt. Die meisten Aufnahmen gab es Rochold zufolge mit mehr als 1oo im Juli, die wenigsten mit 23 im Februar.

Für die Stadtverwaltung, die die von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Einrichtung am Rande des Flemminggebietes finanziert, bedeutet das beachtliche Ausgaben. Bis Ende September schlugen bereits mehr als 670.000 Euro zu Buche. Die Kapazität der eigentlich für zwölf Plätze konzipierten Einrichtung war wegen des Andrangs zuletzt wiederholt aufgestockt worden.

Mit dem Anstieg der Inobhutnahmen steht die Chemnitzer Awo nach eigenen Angaben nicht allein da. Bundesweit seien wachsende Fallzahlen zu verzeichnen, sagt Vorsitzender Jürgen Tautz. Allerdings scheinen die Steigerungsraten im Jahresvergleich anderswo nicht ganz so drastisch auszufallen wie in Chemnitz. Die Stadt Dresden beispielsweise verzeichnete bis Oktober gut 600 Aufnahmen; im gesamten Jahr zuvor waren es reichlich 700. In Leipzig könnte es sogar einen deutlichen Rückgang geben. Vor allem bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die vom Kinder- und Jugendnotdienst betreut werden, war laut dem städtischen Amt für Jugend, Familie und Bildung ein massives Sinken der Fallzahlen zu beobachten.

Was den Verantwortlichen zusätzlich Sorgen bereitet: Immer wieder müssen Bewohner des Notdienstes im Flemminggebiet als vermisst gemeldet werden, weil die betreuten Kinder und Jugendlichen nicht wie vereinbart von ihrem Ausgang zurückkehren. Wurden 2015 laut Stadtverwaltung insgesamt 125 derartige Fälle gezählt, so waren es bis Anfang November dieses Jahres schon 539. Vor allem zum Management in Krisensituationen und im Umgang mit besonders schwierigen Kindern und Jugendlichen werde das pädagogische Konzept derzeit überarbeitet, so Bürgermeister Rochold. "Darüber hinaus finden regelemäßig Absprachen mit der Awo, dem Amt für Jugend und Familie und der Polizei statt."

Im Herbst hatten sich Bewohner des Flemminggebiets massiv über eine Zunahme von nächtlichem Lärm, von Vandalismus und Beleidigungen beschwert. Ihrer Beobachtung nach sollen junge Bewohner des Notdienstes dafür verantwortlich sein. Auch der örtliche Großvermieter forderte eine baldige Lösung. Mittlerweile hat es eine Bürgerversammlung mit Stadträten, Polizei und Vertretern der Verwaltung gegeben; die Arbeiterwohlfahrt verpflichtete einen Sicherheitsdienst. "Seither ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Wir hoffen, es bleibt dabei", sagt Kay Herrmann, der zuständige Bereichsleiter der Awo.

Nicht wenige Anwohner indes bleiben skeptisch. Zwar habe sich die Lage tatsächlich etwas beruhigt, heißt es. Eine kleine Gruppe besonders auffälliger, zum Teil auch krimineller Jugendlicher sorge jedoch weiter für Unruhe. "Mal sehen wie sich die Situation entwickelt, wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird", meint eine Nachbarin.