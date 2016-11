Jugendnotdienst: Problemkids oft polizeibekannt

Nach Beschwerden von Anwohnern drängt der örtliche Großvermieter auf eine gemeinsame Suche nach einer Lösung. Vor allem für eine Gruppe, die als harter Kern gilt.

Von Michael Müller

02.11.2016



Nach der jüngsten Eskalation im Umfeld einer Einrichtung - des Kinder- und Jugendnotdienstes am Rande des Flemminggebietes will der örtliche Großvermieter möglichst rasch alle beteiligten Behörden und Organisationen an einen Tisch bringen. "Wir führen bereits Gespräche, um einen Termin zu vereinbaren", sagt Dennis Keil vom Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg). Auch in der Verwaltung der Genossenschaft häufen sich in jüngster Zeit Beschwerden von Anwohnern, die sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit im Wohngebiet machen. Vergangene Woche war ein Mann mitten in der Nacht mit einem Beil und einer Eisenstange auf mehrere Kinder und Jugend- liche aus der Einrichtung losgegangen. Zuvor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen - wie so oft in jüngster Zeit.

Denn immer wieder gibt es massiv Ärger mit einigen der minderjährigen Bewohner des Notdienstes. Mehrmals pro Woche wird die Polizei gerufen. Mal von Anwohnern, die über Vandalismus klagen oder sich beschweren, dass junge Leute in der Nacht im Viertel lärmen; mal von Mitarbeitern des Hauses selbst, die die Bewohner als vermisst melden müssen, wenn sie bis Mitternacht nicht in die Einrichtung zurückgekehrt sind. Mittlerweile sollen Hunderte Unterschriften gesammelt worden sein, mit denen eine baldig Lösung gefordert wird. Sie wurden gestern der Arbeiterwohlfahrt, dem Betreiber des Notdienstes, und dem Büro von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig übergeben.

"Auch für unsere Beamte ist diese Situation durchaus anstrengend", sagt eine Polizeisprecherin. Unter den rund 20 Kindern und Jugendlichen, die in dem Notdienst untergebracht sind, gibt es nach Erkenntnissen der Polizei etwa eine Handvoll, die als harter Kern sowohl den inneren Frieden in der Einrichtung stören als auch auch Straftaten begehen. "Für unsere Jugendsachbearbeiter sind es mitunter schon seit Jahren keine Unbekannten", so die Polizeisprecherin. Das zuständige Revier stehe mit der Leitung der Unterkunft und auch mit den zuständigen Behörden der Stadt in engem Kontakt. "Auch wir wollen, dass sich die Situation für alle Beteiligten verbessert - die Kinder und Jugendlichen, die Betreuer, die Anwohner."

Diese Intention verfolgt auch die Siedlungsgemeinschaft. "Wir müssen prüfen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt", so Vorstand Keil. Die Arbeiterwohlfahrt kündigte an, dass künftig Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens an der Einrichtung präsent sein werden.