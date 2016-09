Junge FahrgÃ¤ste im Ikarus-Bus: "Alter, voll Oldschool, das Teil"

Junge Fahrgäste im Ikarus-Bus: "Alter, voll Oldschool, das Teil"

Zu DDR-Zeiten prägten Busse dieses Typs das Straßenbild, heute wecken sie Erinnerungen. Einer durfte nun auf der Linie 21 noch einmal auf große Fahrt. Ausnahmsweise.

Von Michael Müller

erschienen am 20.09.2016



Borna/Ebersdorf. Mal ungläubig feixend, mal verdutzt, wie man es etwa aus Fernsehsendungen mit versteckter Kamera kennt: Was bitte ist das denn jetzt? Das gibt's doch nicht! Will uns da jemand zum Narren halten? - So oder ähnlich die unausgesprochenen Reaktionen vieler Fahrgäste an den Bushaltestellen der Linie 21 gestern Mittag. Statt eines der üblichen Niederflurfahrzeuge der CVAG machte zwischen Borna und Ebersdorf zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren wieder ein Ikarus an den Haltestellen Station, und zwar in der gelb-orangenen Farbgebung des VEB Nahverkehr Karl-Marx-Stadt - Älteren noch aus DDR-Zeiten vertraut.

Der Grund für den Einsatz: Das TV-Magazin "Umschau" des MDR bereitet einen Fernsehbeitrag über die Geschichte der Ikarus-Busse vor, die bis in die 1990er-Jahre hinein das Straßenbild in vielen ostdeutschen Städten prägten. "Nur in Chemnitz war es möglich, einen solchen Bus noch einmal im Linienbetrieb einzusetzen", sagt Michael Scheppe, der verantwortliche Autor.

Mit dem Mikrofon in der Hand interviewte er gestern während der Fahrt eine ganze Reihe von Fahrgästen vor laufender Kamera. Viele von ihnen erinnern sich noch gut, wie sie früher täglich mit den oft knackevollen Bussen unterwegs waren. "Und die kamen nicht so pünktlich wie die Busse heute", schilderte Jochen Süß (71) aus Ebersdorf. "Auch das Reinheben der Kinderwagen war nicht ohne."

Ja, Barrierefreiheit war damals ebenso wenig ein Thema wie eine Klimaanlage. Wer mitfahren wollte, musste wohl oder übel erst einmal drei Stufen nach oben steigen. Für etwas Frischluftzufuhr sorgten ausklappbare Dachluken. Was vielen Fahrgästen bei ihrer ersten Tour mit einem Ikarus seit etlichen Jahren ebenfalls auffiel: der im Vergleich zu den heute eingesetzten Fahrzeugen doch recht laute Motor, das nicht minder eindrucksvolle Geräusch beim Öffnen und Schließen der Türen, die unbarmherzig scheppernde Warnklingel kurz vor der Abfahrt. Und dann dieser Geruch - eine charakteristische Mischung aus Diesel und Gummi.

"20 Cent kam damals eine Fahrkarte", erinnert sich eine ältere Chemnitzerin. "Ach nein, Pfennig waren das ja noch." Für die jungen Berufsschülerinnen ein paar Sitzreihen weiter hinten eine gänzlich fremde Welt. Die jungen Damen kamen 1999 zur Welt - just in dem Jahr, in dem die letzten Ikarus-Busse der CVAG aus dem Linienbetrieb ausschieden. "Ein Glück, dass ich den Bus zuvor verpasst habe", freute sich Isabell Gerler über die außergewöhnliche Fahrt, und schoss sogleich ein paar Fotos mit ihrem Handy. Andere, augenscheinlich noch Jüngere, ließen schon beim Betreten des Busses ihrer Überwältigung freien Lauf. Das klang dann so: "Ey Alter, voll Oldschool, das Teil!"

Für sie alle gilt: So schnell werden sie einen Bus dieses Typs nicht wieder erleben, zumindest nicht im Linienbetrieb. "Da fehlt zu viel", sagt Heiko Wolf, Geschäftsbereichsleiter bei der CVAG, und zählt auf: "Keine Kasse für den Fahrscheinverkauf, keine Ampelansteuerung, keine Fahrgastinformationen, keine Barrierefreiheit." Vor allem aus letztem Grund fuhr während der Dreharbeiten gestern ein ganz "normaler" Linienbus mit einigem Abstand hinterher. Vorsichtshalber, falls an einer der Stationen unterwegs doch ein Rollstuhlfahrer mit will.

TV-Tipp Den Beitrag über den Ikarus-Bus sendet das Magazin "Umschau" im MDR-Fernsehen voraussichtlich am Dienstag, 4. Oktober, um 20.15 Uhr.