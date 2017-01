Kabeldiebe lösen Wohnhausbrand aus

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. Chemnitz. In einem Wohnhaus im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei

waren Unbekannte offenbar durch ein Fenster in das in Rekonstruktion befindliche Mehrfamilienhaus an der Josephinenstraße eingedrungen, um Stromkabel zu stehlen. Dabei sollte vermutlich die Isolierung der Kabel abgebrannt werden, wobei es zu einem Feuer kam.

Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)