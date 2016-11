Kaßberg: Anwohner verärgert über Probleme beim Trinkwasser

Zwischen Limbacher und Weststraße gibt es immer wieder Probleme bei der Versorgung. Das hat nicht nur mit einer der Baustellen dort zu tun.

Von Michael Müller

erschienen am 19.11.2016



Kaßberg. Wer auf der nördlichen Seite des Kaßbergs in diesen Wochen den Wasserhahn aufdreht, der tut das nicht selten mit bangem Blick. Fließt das Wasser wie gewünscht oder mal wieder mit vermindertem Druck? Und wenn, was hat das womöglich zu bedeuten?

Denn immer mal wieder haben Anwohner mit Problemen bei der Trinkwasserversorgung zu kämpfen. Sie führen dies auf eine Baustelle auf der Franz-Mehring-Straße zurück, wo der Versorger Eins und der Netzbetreiber I-Netz seit Ende August Abschnitt für Abschnitt neue Trinkwasserleitungen verlegen.

Dass es da zu Unterbrechungen der Versorgung kommen kann, liegt auf der Hand. Doch in jüngster Zeit, so der Eindruck von Anwohnern, ist das durchaus häufiger der Fall. Mal geplant, mal überraschend.

"Ich habe mich noch gewundert, warum so wenig Wasser aus dem Hahn kommt", schildert Jennifer Grundmann, was sie in dieser Woche zum Feiertag erlebte. Ihre Nachbarn hätten die Zeichen richtig gedeutet und schnell noch einen Eimer vollaufen lassen, als Reserve sozusagen. "Zum Glück war das Wasser nach wenigen Stunden wieder da", so die 20-Jährige.

Der Vorfall, so teilte der Versorger Eins später mit, ging auf eine Baustelle auf der Walter-Oertel-Straße zurück. Ein Zufall, dass es schon wieder dieses Viertel traf, versichert Unternehmenssprecher Christian Stelzmann. Tag für Tag komme es im Trinkwassernetz der Stadt zu zwei Rohrbrüchen, schildert er. "Vor zehn Jahren noch waren es sogar noch dreimal so viele." Von den meisten Fällen bekämen die angeschlossenen Haushalte aber gar nichts mit. Und wenn doch, dann bemühe sich das Unternehmen, die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. "Die Versorgungssicherheit hat für uns oberste Priorität."

Auf die eine oder andere Unterbrechung werden sich die Anwohner im Viertel wohl auch in den kommenden Wochen noch einstellen müssen. Zumindest immer dann, wenn die Versorgung von den alten Leitungen auf die parallel verlegten neuen umgeklemmt wird. "Da geht es aber um vergleichsweise kurze Zeiträume", versichert Stelzmann. Die Unterbrechungen würden zudem vorab angekündigt, in der Regel durch Aushänge in den Wohnhäusern.

Doch auch das geht mitunter schief. So gab es im vergangenen Monat beim Anklemmen einer neu verlegten Leitung Probleme. Statt wie geplant am Nachmittag floss das Wasser erst spät in der Nacht wieder wie erwünscht. "Wir hatten an diesem Tag unser Enkel zu Besuch, das war schon unschön", erinnert sich Anwohner Volker Schmidt. Als er bei der Service-Rufnummer anrief, zeigte man sich wenig überrascht, schildert er. "Es hieß, der halbe Kaßberg habe schon angerufen."