KaÃŸberg-Bewohner verteidigen ihr GrÃ¼n

Kaßberg-Bewohner verteidigen ihr Grün

Die Stadtverwaltung will den Bau von Parkplätzen und Tiefgaragen in den Innenhöfen des Stadtteils erlauben. Damit stößt sie bei vielen Bürgern auf Widerstand.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 11.10.2016



Kaßberg. Jörg Ivandic hat selbst ein Auto. "Natürlich müssen Stellplätze geschaffen werden, aber nicht in den Innenhöfen", sagt das Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Kaßbergbäume. Aus den zehn Initiatoren, die Anfang Juni wegen neuer Bebauungsplanentwürfe für den bevölkerungsreichsten und am dichtesten besiedelten Chemnitzer Stadtteil zum ersten Treffen eingeladen hatten, sei inzwischen eine Gruppe von etwa 30 Bewohnern geworden, die sich regelmäßig treffen. "Zu öffentlichen Veranstaltungen kommen im Schnitt 100 Interessenten und ich weiß, dass noch weit mehr Menschen unsere Bemühungen verfolgen", berichtet Ivandic.

In den meisten Stadtratsfraktionen habe die Bürgerinitiative inzwischen ihre Forderungen vorgestellt. Die wichtigsten davon lauten: Sämtliches Grün in den Innenhöfen und Vorgärten im Geltungsbereich der Bebauungspläne Kaßberg-West und Kaßberg-Ost - das ist das Gebiet zwischen Limbacher Straße, Reichsstraße, Heinrich-Beck-Straße, Hoffmannstraße und Horst-Menzel-Straße - soll unter strengen Schutz gestellt und das Anlegen weiterer ebenerdiger Parkplätze in dem Viertel ausgeschlossen werden.

bei einem Rundgang im betreffenden Gebiet mehr als 500 ebenerdig parkende Autos und 42 Brachflächen gezählt, die für eine Neubebauung infrage kämen. Wer einen Bauantrag stellt, müsse daher verpflichtet werden, auch für Tiefgaragen- oder Parkhausstellplätze zu sorgen. Zudem müssten Supermarkt-Stellplätze nachts Anwohnern zur Verfügung stehen.

"Die möglichen Parkplätze in den Höfen reichen ja oft nicht einmal für alle Wohnungen im Haus", ergänzt Henriette Schneidewind von der Bürgerinitiative. Trotzdem würden die oft mit großen Bäumen begrünten Innenhöfe, die als Treffpunkte für die Bewohner erheblich zum besonderen Lebensgefühl auf dem Kaßberg beitrügen, durch die Versiegelung unwiderruflich vernichtet. "Die Leute wollen Sauerstoff und Tiere wie Fledermäuse in ihrer Umgebung", sagt sie. "Bäume zu erhalten ist schließlich auch einer der wichtigsten und wirkungsvollsten Beiträge zum Klimaschutz", nennt Marlies Bartzsch von der Bürgerinitiative ein weiteres Motiv.

Die Stadtverwaltung bestätigt auf Anfrage, dass allein während der kürzlich beendeten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes für das Gebiet Kaßberg-West mehr als 200 Einwände mit den Forderungen der Bürgerinitiative eingegangen sind. Der Entwurf sieht unter anderem vor, auf bis zu 60 Prozent der Grundstücksflächen ebenerdige Stellplätze oder Tiefgaragen zu erlauben. Die Stadtverwaltung begründet das mit ihren bisher erfolglosen Bemühungen, private Bauherren für Parkhäuser zu finden.

Die Einwände der Bürger dagegen würden derzeit im Rathaus ausgewertet, um zu entscheiden, ob der Entwurf überarbeitet wird. Der Entwurf für das Plangebiet Kaßberg-Ost wurde bereits geändert. Er schreibt jetzt zwingend Tiefgaragen vor.