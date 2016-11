Kaßberg: Wasserversorgung in acht Häusern unterbrochen

erschienen am 16.11.2016



Wegen eines Rohrschadens auf einer Baustelle in Höhe der Walter-Oertel-Straße 56 ist die Trinkwasserversorgung in dem Gebiet seit 9.30 Uhr unterbrochen. Laut Versorger Eins, der für die Notversorgung einen Wasserwagen bereitgestellt hat, sind etwa acht Wohnhäuser betroffen. (mib)