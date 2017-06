Kaßbergauffahrt: Zwei Jahre Warten auf ein Schild

Die Überführung über die Chemnitz heißt jetzt auch sichtbar Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke. Ob sich der Begriff durchsetzt?

Von Michael Müller

erschienen am 17.06.2017



Gut Ding will Weile haben, heißt es, wenn's mal wieder länger dauert. Im Fall der Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke vergingen mehr als zwei Jahre vom Beschluss des Stadtrats, das alte, sanierungsbedürftige Bauwerk an der Kaßbergauffahrt nach einem der bedeutendsten Söhne der Stadt zu benennen, bis zum Anbringen der Namensschilder gestern Mittag.

Warum? Vielleicht, weil es mitunter nicht so einfach ist, einen für alle Honoratioren passenden Termin zu finden. Allein - außer Stadtrat Ulf Kallscheidt (SPD) ließ sich gestern niemand vor Ort blicken. Keine Rede, keine feierliche Enthüllung. So war denn nach ein paar Minuten alles vorbei: Spezialkleber hinten aufs Schild, vier Schrauben rein, fertig. Steinmetzmeister Sebastian Steinert war zufrieden.

Der 1884 im damaligen Vorort Rottluff geborene Maler, Grafiker und Plastiker Karl Schmidt-Rottluff war Mitbegründer der Künstlergruppe "Brücke". Sie gilt als Wegbereiterin des Expressionismus in der bildenden Kunst, Schmidt-Rottluff als einer der Klassiker der Moderne. Chemnitz machte ihn 1946 zum Ehrenbürger, eine Straße in Glösa trägt heute ebenso seinen Namen wie das Gymnasium an der Hohen Straße. Die Städtischen Kunstsammlungen verwahren etwa 500 Werke Karl Schmidt-Rottluffs; knapp 50 von ihnen sind in einer Ausstellung zu sehen. In diesem Jahr soll zudem erstmals ein nach Schmidt-Rottluff benannter, privat finanzierte Preis an einen Künstler verliehen werden.

Ob der Name "Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke" sich einbürgern wird? Stadtführerin Grit Linke ist da noch skeptisch. "Auf meiner Tour ,Über sieben Brücken' weise ich schon immer auf den neuen Namen hin. Aber für die meisten Leute wird es wohl die Kaßbergauffahrt bleiben."

Und was, wenn man die Bushaltestelle nebenan gleich mit umbenennen würde, von "Kaßbergauffahrt" zu "Karl-Schmidt-Rottluff-Brücke"? Abschließend beurteilt sei diese Frage noch nicht, sagt Stefan Tschök vom Verkehrsbetrieb CVAG. Allerdings, so gibt er zu bedenken, sei die Haltestelle unter ihrem bisherigen Namen vielen Chemnitzern ein Begriff. Was nicht unbedingt für eine Umbenennung spreche.